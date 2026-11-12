Conheça a história da aviação e dos aeroportos que recebiam voos na região

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - Um levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), publicado em 2004, mostra a dimensão dessa estrutura. Naquele período, o Norte Pioneiro contava com cinco aeroportos públicos, administrados pelas prefeituras, e sete aeródromos privados distribuídos por diferentes municípios. O estudo identificou estruturas em Cornélio Procópio, Bandeirantes, Andirá, Ibaiti e Siqueira Campos, além de pistas particulares em Conselheiro Mairinck, Nova Fátima, Rancho Alegre, Santa Mariana, São Sebastião da Amoreira e Tomazina.

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O documento também apontava que nenhum dos cinco aeroportos públicos mantinha linhas aéreas regulares naquele momento. Apesar disso, algumas estruturas registravam movimentação de aeronaves, utilizadas principalmente por empresários, produtores rurais, serviços públicos e aviação agrícola.

Um dos capítulos mais expressivos dessa história está em Jacarezinho. Nas décadas de 1950 e 1960, o município chegou a integrar rotas comerciais operadas pela Real Transportes Aéreos e, posteriormente, pela Varig. Registros históricos preservados no acervo do fotógrafo Celso Antônio Rossi indicam que havia ligações com Curitiba, Londrina e São Paulo, permitindo inclusive que passageiros viajassem até a capital paranaense e retornassem no mesmo dia.

Entre as aeronaves utilizadas estavam os conhecidos Douglas DC-3, modelos que marcaram a expansão da aviação comercial brasileira no período. O aeroporto também recebeu, em 2 de abril de 1987, uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, episódio registrado em fotografias históricas. A estrutura acabou perdendo espaço ao longo dos anos e teve suas operações prejudicadas por problemas relacionados à ocupação de áreas próximas à pista.

Em Ibaiti, a história aeroportuária começou oficialmente em 7 de fevereiro de 1959, quando foi inaugurado o primeiro aeroporto municipal. Documentos judiciais relacionados à desapropriação da área confirmam a implantação da estrutura naquele período. Posteriormente, entre 1983 e 1988, o aeroporto foi transferido para o distrito de Campinho, onde recebeu o nome de Aeroporto Moisés Lupion.

A pista atual possui 1.200 metros de comprimento por 18 metros de largura. Em 2009, o Governo do Paraná anunciou investimentos de aproximadamente R$ 195 mil para recuperar o pavimento, o pátio de estacionamento e os acessos ao terminal. Mais recentemente, em 2025, a Câmara Municipal aprovou uma indicação solicitando providências para reforma e regularização da documentação do aeroporto. Atualmente, o cadastro aeronáutico do DECEA apresenta restrições para pousos, exceto em situações específicas, como emergências médicas e transporte de valores, mediante coordenação prévia.

Em Arapoti, o Aeroporto Municipal Avelino Antônio Vieira também possui uma trajetória ligada ao desenvolvimento econômico. A estrutura era utilizada principalmente pela Indústria de Papel Arapoti e chegou a registrar 221 passageiros em 2006. Entretanto, a movimentação caiu para apenas 12 passageiros em 2009, sem registros nos anos de 2011 e 2012, conforme o Plano Aeroviário Estadual de 2014.

O mesmo documento apontou que o aeroporto estava abandonado após uma interdição da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Nos últimos anos, a prefeitura realizou procedimentos para conceder a exploração do espaço à iniciativa privada. Uma licitação aberta em 2026, porém, acabou revogada em outubro, depois que o único participante não cumpriu as exigências técnicas.

Outra estrutura que recebeu investimentos estaduais foi o Aeroporto Aguinaldo Pereira Lima, em Siqueira Campos. Em 2021, o Governo do Paraná anunciou mais de R$ 1,6 milhão para obras de recapeamento da pista, que possui aproximadamente 1.200 metros de extensão. O município também mantém responsável designado pela gestão do aeródromo, conforme portaria publicada em 2025.

Em Andirá, o Aeroporto João Galdino aparece nos registros oficiais da ANAC e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O Plano Aeroviário de 2014 identificou movimentação de 178 passageiros em 2005 e 127 em 2012. O levantamento também registrou 192 pousos e decolagens em 2005, demonstrando que a estrutura teve utilização significativa naquele período.

Bandeirantes também integra esse histórico. O Aeroporto Yara registrava movimentação média de 15 pousos e decolagens mensais em levantamento do IPARDES de 2004. Anos depois, o Plano Aeroviário Estadual apontou 45 passageiros em 2012.

Em Cornélio Procópio, a história da aviação comercial ganhou um novo capítulo em outubro de 2019. Depois de quase cinco décadas sem receber voos comerciais, o município voltou a integrar uma rota regional por meio do programa Voe Paraná, desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com a Gol e a TwoFlex. A programação previa três voos semanais, com aeronaves Cessna Grand Caravan e escala em Telêmaco Borba. A operação foi posteriormente afetada pela pandemia. O aeroporto Francisco Lacerda Júnior possui pista de 1.400 metros por 30 metros e recebeu melhorias no terminal, monitoramento e balizamento nos últimos anos.

Nos Campos Gerais, Ponta Grossa também teve participação importante na aviação comercial. O antigo Aeroporto Sant'Ana foi inaugurado em 1949 e recebeu seu primeiro voo comercial em 1963, operado pela Real Aerovias com aeronaves Douglas DC-3. Outras companhias passaram pela estrutura ao longo das décadas, incluindo operações da OceanAir, encerradas em 2003.

Já em Castro, o aeroporto Major Neodo S. Pereira recebeu investimentos de aproximadamente R$ 3,1 milhões em 2009 para pavimentação da pista, que anteriormente possuía revestimento de cascalho. Naquele período, eram registrados cerca de 50 pousos e decolagens mensais.

Os registros históricos e os documentos oficiais mostram que a aviação teve presença importante no desenvolvimento do interior paranaense. Além dos aeroportos que ainda aparecem nos cadastros aeronáuticos, municípios como Jaguariaíva também preservam referências a antigas áreas de pouso, enquanto localidades como Nova Fátima, Tomazina e Conselheiro Mairinck aparecem nos levantamentos de aeródromos privados realizados no início dos anos 2000.