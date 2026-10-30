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Despedidas: confira os falecimentos desta quinta-feira (29)

Informações sobre velórios e sepultamentos na região dos Campos Gerais e Norte Pioneiro do Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
30/10/2026 às 09h15
Despedidas: confira os falecimentos desta quinta-feira (29)
Informações sobre velórios e sepultamentos na região dos Campos Gerais e Norte Pioneiro do Paraná. Arte: Folha Extra

A partir desta sexta-feira (30), a Folha Extra, em parceria com a UniWences, passa a divulgar diariamente um boletim com as notas de falecimento das cidades da região. O boletim será publicado diariamente nos canais de comunicação da Folha Extra, levando informações à comunidade e aos familiares.

Falecimentos desta quinta-feira (29):

Joana Aparecida da Silveira

Idade: 79 anos

Local do velório: Barracão do Cerradinho - Tomazina

Sepultamento: 30/10/2026, às 09h - Cemitério do Bairro do Cerradinho - Tomazina

Pedro Fidélis

Idade: 68 anos

Local do velório: Capela Municipal de Wenceslau Braz

Sepultamento: 30/10/2026, às 16h30 – Cemitério Municipal de Wenceslau Braz

Para mais informações, assistência e detalhes adicionais acesse o instagram da Uniwences.

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