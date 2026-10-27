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ED 3534 - 28-10-2026
ED 3534 - 28-10-2026
Por:
Marcelo Aguiar
Fonte:
Redação
27/10/2026 às 17h38
Foto: Folha Extra.
ED 3533 - 23-10-2026
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