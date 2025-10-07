12°C 19°C
Homem é preso após mostrar as partes íntimas e se masturbar para vizinhas em Barra do Jacaré

Investigações da Polícia Civil apontam que os crimes aconteciam há cerca de três anos; câmeras de segurança flagraram os atos três vezes em setembro deste ano

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
07/10/2025 às 10h44
Imagem Ilustrativa. Foto: Fábio Dias/EPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BARRA DO JACARÉ - Um homem de 58 anos foi preso em Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro, acusado de exibir suas partes íntimas e se masturbar com a janela da casa aberta, de frente para suas vizinhas. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (6), após câmeras de segurança confirmarem o comportamento criminoso.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), que realizou a prisão, o homem vinha sendo investigado por importunação sexual contra as vizinhas. Conforme explica o delegado Gabriel Caldeira, os crimes aconteciam há cerca de três anos.

Segundo o delegado, o homem se em frente às janelas da residência para exibir suas partes íntimas e se masturbar. “Somente em setembro de 2025, três episódios distintos foram registrados por câmeras, o que levou à representação pela prisão preventiva, deferida pelo Poder Judiciário”, explica.

Informações divulgadas pelo Timburi Ouvintes apontam que uma das vítimas do homem é uma idosa, de 79 anos, que relatou ter sofrido com o comportamento abusivo por um longo período.

O homem foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da justiça para que os trâmites legais sejam realizados e as investigações sobre o caso continuem.

A PCPR reforça que casos de violência sexual, assédio ou importunação devem ser denunciados imediatamente. A participação da comunidade é essencial para combater esse tipo de crime.

