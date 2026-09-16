Sou Cidadão mostra como transformar a necessidade de empreender em negócio de verdade

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A pandemia fechou empresas, mas também tirou muita ideia da gaveta. Diante do caos econômico daquele período, muita gente encontrou no empreendedorismo uma forma de sobrevivência, e teve que aprender, na correria, como se manter no mercado. É esse o tema do programa O programa Sou Cidadão desta terça-feira (15), que recebe Weliton Perdomo, gerente de Competitividade Setorial do Sebrae Paraná, para falar sobre os desafios de abrir um negócio e, principalmente, de continuar nele.

Segundo Perdomo, abrir uma empresa hoje é a parte fácil: em algumas cidades paranaenses, o alvará sai em até 8 horas, e o Paraná já soma mais de 2 milhões de empresas abertas. O difícil é resistir aos dois primeiros anos, período em que a maioria dos negócios fecha as portas. "O maior motivador do fechamento dos negócios é a questão financeira", afirma o especialista, lembrando que separar as contas da pessoa física das da empresa é o primeiro passo para não quebrar, e que, nessa fase inicial, o empreendedor deve reinvestir mais do que retirar lucro.

Na entrevista, ele também comenta por que a concorrência mudou de endereço e foi parar no celular do cliente, que hoje pesquisa, compara preços e decide onde comprar antes mesmo de sair de casa. Nesse cenário, ferramentas gratuitas de inteligência artificial já ajudam pequenos empreendedores a cuidar sozinhos do marketing e da gestão do negócio, automatizando desde postagens em redes sociais até o controle de planilhas de custo.

Perdomo ainda explica como identificar o momento certo de delegar tarefas e sair da operação para pensar de forma estratégica, os riscos de crescer sem organizar processos, e as vantagens práticas de formalizar um negócio, como acesso a crédito e a novos mercados. Sobre a hora certa de começar, ele é direto: "a melhor ideia não é aquela ideia do papel, é aquela que saiu do papel".

O gerente do Sebrae/PR fecha o papo com um mapa de todos os canais gratuitos de atendimento da instituição no estado, para quem quer dar o primeiro passo ou já está no mercado e precisa de apoio para crescer.