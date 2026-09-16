Publicidade

Sou Cidadão mostra como transformar a necessidade de empreender em negócio de verdade

Gerente do Sebrae Paraná fala sobre planejamento financeiro, concorrência digital e o momento certo de formalizar a empresa

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
16/09/2026 às 10h30
Sou Cidadão mostra como transformar a necessidade de empreender em negócio de verdade
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A pandemia fechou empresas, mas também tirou muita ideia da gaveta. Diante do caos econômico daquele período, muita gente encontrou no empreendedorismo uma forma de sobrevivência, e teve que aprender, na correria, como se manter no mercado. É esse o tema do programa O programa Sou Cidadão desta terça-feira (15), que recebe Weliton Perdomo, gerente de Competitividade Setorial do Sebrae Paraná, para falar sobre os desafios de abrir um negócio e, principalmente, de continuar nele.

Segundo Perdomo, abrir uma empresa hoje é a parte fácil: em algumas cidades paranaenses, o alvará sai em até 8 horas, e o Paraná já soma mais de 2 milhões de empresas abertas. O difícil é resistir aos dois primeiros anos, período em que a maioria dos negócios fecha as portas. "O maior motivador do fechamento dos negócios é a questão financeira", afirma o especialista, lembrando que separar as contas da pessoa física das da empresa é o primeiro passo para não quebrar, e que, nessa fase inicial, o empreendedor deve reinvestir mais do que retirar lucro.

Na entrevista, ele também comenta por que a concorrência mudou de endereço e foi parar no celular do cliente, que hoje pesquisa, compara preços e decide onde comprar antes mesmo de sair de casa. Nesse cenário, ferramentas gratuitas de inteligência artificial já ajudam pequenos empreendedores a cuidar sozinhos do marketing e da gestão do negócio, automatizando desde postagens em redes sociais até o controle de planilhas de custo.

Perdomo ainda explica como identificar o momento certo de delegar tarefas e sair da operação para pensar de forma estratégica, os riscos de crescer sem organizar processos, e as vantagens práticas de formalizar um negócio, como acesso a crédito e a novos mercados. Sobre a hora certa de começar, ele é direto: "a melhor ideia não é aquela ideia do papel, é aquela que saiu do papel".

O gerente do Sebrae/PR fecha o papo com um mapa de todos os canais gratuitos de atendimento da instituição no estado, para quem quer dar o primeiro passo ou já está no mercado e precisa de apoio para crescer.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
NEGÓCIO E NATUREZA Há 2 dias

Semeando Informação debate créditos de carbono e tokens florestais como novos caminhos para preservar o meio ambiente

Engenheiros convidados explicam como pequenos investimentos já ajudam produtores rurais paranaenses a transformar áreas conservadas em renda

 Foto: Arte: Diretoria de Comunicação
LUTO Há 5 dias

Assembleia Legislativa decreta luto oficial pelo falecimento do empresário e ex-secretário de Estado Luís Mussi

Ex-suplente de senador, ele também presidiu entidades ligadas à radiodifusão e à comunicação no Paraná

 Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
SAÚDE Há 6 dias

Canetas emagrecedoras, obesidade e os cuidados no tratamento são tema do Conversa Saudável

Endocrinologistas explicam os avanços no tratamento da doença, alertam para o uso sem acompanhamento médico e esclarecem dúvidas sobre os medicamentos

 Foto: Arte: Diretoria de Comunicação
LUTO Há 1 semana

Assembleia Legislativa do Paraná lamenta falecimento de ex-deputado Gernote Kirinus

Parlamentar por três mandatos e ex-1º secretário da Casa faleceu na terça-feira (8), em Curitiba

 Foto: Arte Athur Zablonsky
ASSEMBLEIA Há 1 semana

TV Assembleia: Arte & Cultura aborda atuação do Coletivo Marianas no incentivo à literatura produzida por mulheres

Programa recebe a escritora e editora Melissa Reinehr para falar sobre a iniciativa criada em Curitiba, que promove visibilidade, reconhecimento e troca entre escritoras e artistas

Publicidade
Últimas notícias
ED 3517 17-09-2026 Há 8 horas

ED 3517 17-09-2026
INUSITADO Há 9 horas

Homem é preso na Paraíba após tentar fugir vestido de mulher e diz ter matado 80 pessoas
ENTENDA Há 10 horas

Ciclone, furacão e tornado: você realmente sabe a diferença entre eles?
CASA DE CAMPEÕES Há 10 horas

Norte Pioneiro: o celeiro de campeões das artes marciais
NORTE PIONEIRO Há 11 horas

Conselheira tutelar de Quatiguá perde o cargo por compartilhar informações sobre adolescente

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 16 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados