Publicidade

Semeando Informação debate créditos de carbono e tokens florestais como novos caminhos para preservar o meio ambiente

Engenheiros convidados explicam como pequenos investimentos já ajudam produtores rurais paranaenses a transformar áreas conservadas em renda

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
15/09/2026 às 13h32
Semeando Informação debate créditos de carbono e tokens florestais como novos caminhos para preservar o meio ambiente
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A edição do Semeando Informação desta segunda-feira (14) mostra que proteger a natureza também pode virar negócio, e não precisa ser só coisa de gente rica ou de grande empresa. O programa recebe o engenheiro florestal e cientista de dados Avner Paes Gomes e o engenheiro Marco Giotto, CEO da 4Rest Preservation, para explicar dois caminhos que estão surgindo no Paraná para financiar a conservação ambiental: o mercado de créditos de carbono e os tokens florestais.

A conversa parte da Lei federal nº 15.042/2024, que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa e estabeleceu as bases para o mercado regulado de créditos de carbono no país. Avner explica que a lógica é simples: o governo estabelece um teto de emissões, e as empresas que reduzem ou recuperam áreas podem gerar créditos negociáveis. Mas ele faz um alerta importante: "hoje a gente tem a lei, mas não tem o mercado" — a regulamentação ainda está em fase de estruturação.

É justamente essa lacuna que os tokens florestais tentam preencher agora, de forma voluntária e mais acessível. Segundo Marco Giotto, enquanto o crédito de carbono "atinge apenas grandes projetos, grandes áreas, com grandes empresas", os tokens nascem para aproximar o cidadão comum da preservação, trocando a métrica complexa da tonelada de carbono por algo que todo mundo entende: o metro quadrado de mata preservada.

No programa, os convidados detalham um exemplo prático já em funcionamento em Curitiba, com uma parceria entre uma concessionária de motos e um projeto de conservação de araucárias em Palmas, no sul do Estado — e revelam quanto custa, hoje, um metro quadrado de floresta protegida. A dupla também comenta os riscos de fraude nesses mercados, a diferença de preço entre o carbono negociado no Brasil e na Europa, e como pequenos e médios produtores rurais podem transformar áreas de reserva legal em fonte de renda.

Para conferir a entrevista completa, com todos os detalhes sobre como funciona a certificação, os valores praticados e os primeiros passos para quem quer entrar nesse mercado, assista ao programa na íntegra no canal do Semeando Informação no YouTube da Assembleia Legislativa do Paraná.

Foto: Arte: Diretoria de Comunicação
LUTO Há 4 dias

Assembleia Legislativa decreta luto oficial pelo falecimento do empresário e ex-secretário de Estado Luís Mussi

Ex-suplente de senador, ele também presidiu entidades ligadas à radiodifusão e à comunicação no Paraná

 Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
SAÚDE Há 5 dias

Canetas emagrecedoras, obesidade e os cuidados no tratamento são tema do Conversa Saudável

Endocrinologistas explicam os avanços no tratamento da doença, alertam para o uso sem acompanhamento médico e esclarecem dúvidas sobre os medicamentos

 Foto: Arte: Diretoria de Comunicação
LUTO Há 7 dias

Assembleia Legislativa do Paraná lamenta falecimento de ex-deputado Gernote Kirinus

Parlamentar por três mandatos e ex-1º secretário da Casa faleceu na terça-feira (8), em Curitiba

 Foto: Arte Athur Zablonsky
ASSEMBLEIA Há 1 semana

TV Assembleia: Arte & Cultura aborda atuação do Coletivo Marianas no incentivo à literatura produzida por mulheres

Programa recebe a escritora e editora Melissa Reinehr para falar sobre a iniciativa criada em Curitiba, que promove visibilidade, reconhecimento e troca entre escritoras e artistas

 A relação da geração Z com as redes sociais e os impactos do ambiente digital foram discutidos no programa Assembleia Entrevista. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
ASSEMBLEIA Há 2 semanas

Geração Z, redes sociais e crise do diálogo são tema de entrevista na TV Assembleia

Sociólogo Guilherme Carvalho analisa os impactos do ambiente digital no comportamento dos jovens

Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados