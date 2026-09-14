Flávio Zanrosso usa legado de Tomazina como cartão de visitas na disputa pela ALEP

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Aos 41 anos, Flávio Zanrosso (Novo) chega à disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná carregando como principal cartão de visitas os oito anos em que esteve à frente da Prefeitura de Tomazina. Prefeito por dois mandatos consecutivos, entre 2017 e 2024, ele tenta agora transformar a experiência no Executivo municipal em argumento para participar das grandes decisões do Estado.

Durante suas duas gestões, Tomazina passou por uma transformação urbana e de valorização do turismo. Município histórico do Norte Pioneiro, a cidade preservou características de sua identidade ao mesmo tempo em que recebeu investimentos em infraestrutura e espaços públicos, ampliando a presença do turismo na economia e ganhando projeção regional e estadual.

“Representar a região significa, às vezes, contrariar o próprio governo quando a decisão é prejudicial”

Em entrevista à Folha Extra, Zanrosso afirmou que administrar Tomazina permitiu compreender que parte dos problemas enfrentados pelas pequenas cidades ultrapassa a capacidade dos próprios municípios.

“Como prefeito entreguei resultados concretos, que vieram após a solução de problemas costumeiramente enfrentados pelos municípios. Administrando Tomazina, passei a compreender e defender as necessidades de uma região inteira. Conheço os problemas que os municípios não conseguem resolver sozinhos e, como deputado, quero atuar onde o Estado precisa entrar”, afirmou.

TURISMO COMO MODELO REGIONAL

Entre as principais marcas das gestões de Zanrosso está o investimento no turismo. Tomazina conseguiu aproveitar seus ativos naturais e a identidade do município para ampliar sua projeção, estratégia que o candidato acredita ser possível levar para outras cidades, respeitando as particularidades locais. “O projeto bem-sucedido de turismo de Tomazina deve ser um modelo de política pública regional, adaptável às realidades de outros municípios, respeitando a vocação de cada cidade”, disse.

"Minha região é meu ponto de partida, não o meu limite"

Segundo Zanrosso, o caminho passa por identificar o potencial local, melhorar a infraestrutura e envolver comércio e comunidade para que o aumento de visitantes resulte em circulação de renda e desenvolvimento.

A proposta ganha dimensão regional quando aplicada ao Norte Pioneiro, que reúne cachoeiras, rios, áreas rurais, patrimônio histórico e turismo religioso, mas ainda enfrenta o desafio de integrar esses atrativos em um roteiro regional.

“AVALIEM O QUE JÁ FIZ”

A candidatura também entra em um terreno conhecido do eleitor do Norte Pioneiro: a busca por maior representatividade política na Assembleia Legislativa. O discurso de que a região precisa eleger representantes próprios atravessa diferentes eleições.

Questionado sobre por que sua candidatura seria diferente, Zanrosso prefere recorrer ao histórico administrativo. “A diferença é que não tento convencer o eleitor fazendo promessas, mas peço que as pessoas avaliem o que já fiz. Apresento propostas muito bem embasadas em conhecimento que adquiri fazendo duas gestões exitosas como prefeito”, declarou.

“Tenho raízes no Norte Pioneiro, mas visão estadual", disse durante a entrevista. Foto: Folha Extra

Embora tenha no Norte Pioneiro sua principal base política, Zanrosso busca ampliar a candidatura para outras regiões do Paraná. “Tenho raízes no Norte Pioneiro, mas visão estadual. Minha região é meu ponto de partida, não o meu limite. Todo paranaense deve ter acesso às mesmas oportunidades de desenvolvimento e a serviços públicos de qualidade”, afirmou.

SAÚDE, ENERGIA E TURISMO

Caso seja eleito, Zanrosso afirma que pretende fazer do desenvolvimento regional uma das marcas do mandato, trabalhando políticas públicas de forma integrada a partir das necessidades de cada região.

No Norte Pioneiro, o candidato aponta três áreas que considera fundamentais para mudar o patamar de desenvolvimento: saúde, energia elétrica e turismo. Na saúde, defende ampliar a descentralização e regionalização dos atendimentos, reduzindo a necessidade de pacientes viajarem aos grandes centros para consultas, exames e procedimentos.

A segunda prioridade é a melhoria do fornecimento de energia elétrica, com uma rede mais estável e segura, questão que Zanrosso relaciona tanto à qualidade de vida quanto ao desenvolvimento econômico.

O terceiro eixo é o turismo. O ex-prefeito defende uma política regional integrada para transformar os ativos naturais e culturais do Norte Pioneiro em geração de renda e desenvolvimento.

INDEPENDÊNCIA NA ASSEMBLEIA

Questionado se estaria disposto a contrariar um governo aliado caso uma decisão prejudicasse os interesses da região, Zanrosso respondeu que sim. “Representar a região significa, às vezes, contrariar o próprio governo quando a decisão é prejudicial”, afirmou.

Como exemplo, citou sua passagem pela Prefeitura de Tomazina e afirmou que manteve como prioridade finanças organizadas e transparência, “acima de conveniência política”.

Ao resumir por que acredita estar preparado para ocupar uma das 54 cadeiras da Assembleia Legislativa, Zanrosso novamente recorreu à experiência administrativa. “Tenho um histórico comprovado de gestão eficiente. Uma causa clara de políticas públicas integradas, envolvendo energia, saúde descentralizada e menos carga tributária, além de um compromisso genuíno com o Norte Pioneiro que nasce de anos de trabalho de base na região, não de uma promessa de campanha”, declarou.

Depois de oito anos administrando Tomazina, Zanrosso tenta agora dar um salto na carreira política. Se a transformação do município é apresentada como sua principal vitrine, o desafio será convencer o eleitor de que a experiência construída em uma pequena cidade do Norte Pioneiro pode ser levada para as grandes decisões do Paraná.