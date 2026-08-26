Prefeito Claudeci de Oliveira anuncia novidades e faz balanço da gestão em entrevista ao vivo na Folha Extra

Durante transmissão desta quarta-feira (26), o prefeito de Salto de Itararé apresentará os principais avanços da administração, anunciará novos projetos e responderá perguntas enviadas pelo público em tempo real

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
26/08/2026 às 09h40
Prefeito Claudeci de Oliveira anuncia novidades e faz balanço da gestão em entrevista ao vivo na Folha Extra
Na noite desta quarta-feira (26), o programa Prosa Boa da Folha Extra recebe o prefeito de Salto do Itararé, Claudeci de Oliveira. Foto: Arquivo Pessoal

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na noite desta quarta-feira (26), o programa Prosa Boa da Folha Extra recebe o prefeito de Salto do Itararé, Claudeci de Oliveira, em uma transmissão ao vivo que colocará em pauta o presente e o futuro do município. A entrevista com o jornalista Oliveira Junior começa às 19h, nas plataformas digitais da Folha e terá como destaques o balanço da administração, novos projetos e a participação dos moradores com perguntas em tempo real.

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Durante a conversa, Claudeci fará um panorama dos dois primeiros anos à frente da prefeitura de Salto do Itararé, abordando as principais ações desenvolvidas pela administração e os investimentos realizados em diferentes setores. Obras, melhorias na infraestrutura, serviços públicos e projetos executados no município estarão entre os temas da entrevista.

Além de apresentar o que já foi realizado, o prefeito também deverá falar sobre ações que estão em andamento e os desafios encontrados pela administração ao longo do período. A proposta é mostrar à população como o município avançou nos últimos anos e quais são atualmente as principais prioridades da gestão.

A entrevista também terá espaço reservado para o futuro de Salto do Itararé. Claudeci deverá anunciar novidades e apresentar projetos previstos para os próximos meses, detalhando iniciativas que fazem parte do planejamento da Prefeitura para a sequência do mandato.

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Outro destaque da transmissão será a participação popular. Durante a entrevista, moradores poderão acompanhar a conversa e enviar perguntas diretamente pelas redes sociais da Folha Extra. Os questionamentos serão apresentados ao prefeito ao longo da transmissão, abrindo espaço para assuntos de interesse da comunidade.

O formato permitirá que temas presentes no cotidiano dos moradores sejam colocados diretamente em discussão, aproximando a população do debate sobre as decisões e os rumos da administração municipal.

A entrevista com o prefeito Claudeci de Oliveira começa às 19 horas desta quarta-feira (26). A transmissão será realizada ao vivo pelas plataformas digitais da Folha Extra, com acesso aberto ao público. Além de acompanhar os anúncios e o balanço da gestão, os moradores poderão participar pelos comentários e enviar suas perguntas durante a entrevista.

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Prefeito Claudeci de Oliveira em entrevista ao vivo com Oliveira Junior, jornalista da Folha. Foto: Divulgação
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