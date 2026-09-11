Assembleia Legislativa decreta luto oficial pelo falecimento do empresário e ex-secretário de Estado Luís Mussi

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná decretou luto oficial de sete dias pelo falecimento de Luís Guilherme Gomes Mussi, ocorrido em 10 de setembro.

Empresário, ex-secretário de Estado e ex-suplente de senador, Luís Guilherme construiu uma trajetória de relevante contribuição à vida pública, à economia e à comunicação do Paraná. Presidiu também a Associação das Empresas de Radiodifusão do Paraná (AERP) e a Rede Mercosul de Comunicação.

Sogro do presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, Luís Guilherme deixa familiares e amigos, além de um importante legado de dedicação ao desenvolvimento do Estado.

Durante o período de luto oficial, as bandeiras nas dependências da Assembleia permanecerão hasteadas a meio-mastro.

A Assembleia Legislativa manifesta profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.