Publicidade

Assembleia Legislativa decreta luto oficial pelo falecimento do empresário e ex-secretário de Estado Luís Mussi

Ex-suplente de senador, ele também presidiu entidades ligadas à radiodifusão e à comunicação no Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
11/09/2026 às 17h05
Assembleia Legislativa decreta luto oficial pelo falecimento do empresário e ex-secretário de Estado Luís Mussi
Foto: Arte: Diretoria de Comunicação

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná decretou luto oficial de sete dias pelo falecimento de Luís Guilherme Gomes Mussi, ocorrido em 10 de setembro.

Empresário, ex-secretário de Estado e ex-suplente de senador, Luís Guilherme construiu uma trajetória de relevante contribuição à vida pública, à economia e à comunicação do Paraná. Presidiu também a Associação das Empresas de Radiodifusão do Paraná (AERP) e a Rede Mercosul de Comunicação.

Sogro do presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, Luís Guilherme deixa familiares e amigos, além de um importante legado de dedicação ao desenvolvimento do Estado.

Durante o período de luto oficial, as bandeiras nas dependências da Assembleia permanecerão hasteadas a meio-mastro.

A Assembleia Legislativa manifesta profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
NEGÓCIO E NATUREZA Há 13 horas

Semeando Informação debate créditos de carbono e tokens florestais como novos caminhos para preservar o meio ambiente

Engenheiros convidados explicam como pequenos investimentos já ajudam produtores rurais paranaenses a transformar áreas conservadas em renda

 Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
SAÚDE Há 5 dias

Canetas emagrecedoras, obesidade e os cuidados no tratamento são tema do Conversa Saudável

Endocrinologistas explicam os avanços no tratamento da doença, alertam para o uso sem acompanhamento médico e esclarecem dúvidas sobre os medicamentos

 Foto: Arte: Diretoria de Comunicação
LUTO Há 7 dias

Assembleia Legislativa do Paraná lamenta falecimento de ex-deputado Gernote Kirinus

Parlamentar por três mandatos e ex-1º secretário da Casa faleceu na terça-feira (8), em Curitiba

 Foto: Arte Athur Zablonsky
ASSEMBLEIA Há 1 semana

TV Assembleia: Arte & Cultura aborda atuação do Coletivo Marianas no incentivo à literatura produzida por mulheres

Programa recebe a escritora e editora Melissa Reinehr para falar sobre a iniciativa criada em Curitiba, que promove visibilidade, reconhecimento e troca entre escritoras e artistas

 A relação da geração Z com as redes sociais e os impactos do ambiente digital foram discutidos no programa Assembleia Entrevista. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
ASSEMBLEIA Há 2 semanas

Geração Z, redes sociais e crise do diálogo são tema de entrevista na TV Assembleia

Sociólogo Guilherme Carvalho analisa os impactos do ambiente digital no comportamento dos jovens

Publicidade
Últimas notícias
INVESTIGAÇÃO Há 9 horas

Polícia identifica segundo adolescente envolvido em homicídio no Norte Pioneiro
CLIMA E TEMPO Há 10 horas

Chuva dá trégua, mas volta no fim de semana e pode ganhar força na região
OBRAS NAS RODOVIAS Há 10 horas

Rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro recebem obras de recuperação do pavimento
PROGRAMAÇÃO 75 ANOS Há 11 horas

Castrolanda celebra 75 anos com Dia da Família aberto à comunidade
DESTAQUES DO BRASIL Há 12 horas

Atletas de Wenceslau Braz conquistam três medalhas no Brasileiro de Karatê

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 15 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Gabi Caroline: quando a resistência vira música
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados