02 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Vagas nas estaduais

As universidades estaduais do Paraná estão com inscrições abertas para mais de 9,5 mil vagas em 347 cursos de graduação para ingresso em 2027. Participam UEL, UEM, UEPG, Unioeste, Unicentro e Unespar. Os prazos variam conforme a instituição e seguem até novembro. As provas serão realizadas entre outubro e dezembro.

Peso eleitoral

Estudo do instituto ReDem, ligado à Universidade Federal do Paraná (UFPR), aponta que pouco mais de mil cidades podem ser decisivas na eleição presidencial. Esses municípios alternaram ao menos duas vezes entre candidaturas do PT e da direita desde 2002. Juntos, concentram 34 milhões de eleitores, cerca de 20% do eleitorado brasileiro. Mais de 75% desses votos estão reunidos em aproximadamente 65 cidades de maior porte.

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Mudanças no STF

Candidato ao Senado, Alexandre Curi (Republicanos) defendeu mudanças nas regras do Supremo Tribunal Federal durante sabatina da RPC. Ele propôs fiscalização externa da Corte e critérios mais técnicos para a escolha dos ministros. Curi também se posicionou favorável à redução da jornada de trabalho, desde que acompanhada de compensações tributárias às empresas. O deputado ainda defendeu investimentos em rodovias e na ligação ferroviária entre Cascavel e Foz do Iguaçu.

Presença no Paraná

A Coamo iniciou nesta terça-feira (1º) as atividades em quatro novas unidades agrícolas arrendadas no Paraná. As estruturas estão localizadas em Mauá da Serra, Teixeira Soares, Alvorada do Sul e Tibagi. Com outras 11 instalações incorporadas desde fevereiro, a expansão acrescenta 10 milhões de sacas à capacidade de armazenagem da cooperativa. A estratégia amplia o atendimento aos produtores do Norte, Norte Pioneiro e Campos Gerais.

Lideranças cooperativistas

A segunda rodada dos Encontros de Núcleos Cooperativos de 2026 será realizada de 16 a 18 de setembro, em Arapoti, Maringá e Laranjeiras do Sul. Promovidas pelo Sistema Ocepar, as reuniões vão reunir dirigentes, gestores e representantes de cooperativas paranaenses. A programação inclui educação política, participação da Frente Parlamentar do Cooperativismo e debate das demandas do setor. Os encontros serão realizados das 9h às 13h.

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Novos radares

A EPR Litoral Pioneiro iniciou a instalação de 41 novos radares nas rodovias BR-153, BR-277, BR-369, PR-092, PR-151, PR-239 e PR-855. Os pontos foram definidos com as polícias rodoviárias em trechos considerados de maior risco de acidentes. Outros 12 equipamentos serão instalados nas pistas automáticas das praças de pedágio.

Tempestades no Paraná

As tempestades do fim de semana provocaram danos em pelo menos dez municípios do Paraná, segundo a Defesa Civil Estadual. Os casos mais graves ocorreram em Pinhão, onde 304 imóveis tiveram as coberturas danificadas, e Marmeleiro, com 300 residências atingidas pelo granizo. No domingo (30), o Simepar registrou 30,3 mil raios e ventos de até 95,8 km/h. A chuva perde força nesta quarta-feira (2), mas deve retornar entre quinta (3) e sexta-feira (4).

Tempestades no Paraná II

As tempestades que atingiram o Paraná deixaram 4.910 pessoas afetadas em 28 municípios e danificaram 1.530 residências. Marmeleiro foi a cidade mais atingida, com 1,2 mil pessoas afetadas e 300 casas danificadas. Perobal decretou situação de emergência após o vendaval deixar 23 desalojados. A Defesa Civil também registrou prejuízos em municípios do Sudoeste, Centro-Sul, Noroeste e Região Metropolitana de Curitiba.

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Esporte e inclusão

O projeto “TEA — Transformando Esporte em Amor — Ano 03”, da Universidade Livre do Esporte do Paraná, avançou na Lei de Incentivo ao Esporte. A iniciativa captou R$ 407,8 mil, o equivalente a 94,19% do valor autorizado. A análise técnica recomendou a aprovação de R$ 407,7 mil. O projeto utiliza o esporte como instrumento de inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista.

Campos Gerais

Prefeitos da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) se reuniram em Ponta Grossa para alinhar pautas de interesse regional. O encontro debateu a prevenção e a resposta a eventos climáticos, diante dos efeitos previstos do El Niño. Os gestores também discutiram ações conjuntas para fortalecer o turismo e divulgar os atrativos locais. A reunião reforçou a integração das prefeituras na busca de soluções para demandas comuns.

Obras públicas

Municípios da Amcespar aderiram ao projeto Aliança BIM Paraná, lançado regionalmente em Irati. A iniciativa da Associação dos Municípios do Paraná, Itaipu Binacional e Universidade Tecnológica Federal do Paraná oferecerá capacitação, equipamentos e licenças de softwares às equipes municipais. A metodologia BIM integra digitalmente projetos de engenharia e arquitetura. A tecnologia permite reduzir retrabalhos, controlar etapas e ampliar a transparência na aplicação de recursos públicos.

Estimativa populacional

Municípios que identificarem divergências nas estimativas populacionais de 2026 podem apresentar contestação ao IBGE. Como a Portaria nº 1.649/2026 não fixa prazo específico, a Confederação Nacional de Municípios recomenda o envio do recurso administrativo em até dez dias. O pedido deve reunir dados objetivos de educação, saúde, infraestrutura, demografia ou ocupação. A documentação deve ser encaminhada para [email protected].