Em Cascavel, milhares de produtoras rurais reforçam o protagonismo feminino no agro

Encontro promovido pelo sindicato local e Sistema FAEP reforçou o trabalho das agricultoras e pecuaristas no processo de sucessão dentro da porteira

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
27/08/2026 às 15h14
Em Cascavel, milhares de produtoras rurais reforçam o protagonismo feminino no agro
Foto: Senar

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

O protagonismo feminino dentro do setor agropecuário no Paraná definiu a tônica do 14º Encontro Estadual de Produtoras Rurais, realizado nesta quinta-feira (27), em Cascavel, na região Oeste. Com a presença de diversas autoridades e lideranças rurais, como o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, e o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o evento organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel reuniu mais de 1,6 mil agricultoras e pecuaristas de todas as partes do Estado.

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Na abertura do evento, Meneguette destacou a importância da mulher na gestão da propriedade rural e, principalmente, no processo de sucessão, além de contribuir para o fortalecimento do sistema sindical paranaense. Inclusive, para auxiliar na transição entre gerações, o Sistema FAEP oferta o programa Herdeiros do Campo no catálogo de treinamentos desde 2016.

“Se pensarmos em sucessão, legado e crescimento, tudo isso passa pelo trabalho das mulheres. Desde 2021, com a criação da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP, há um trabalho específico de fomento do protagonismo feminino no meio rural. E os resultados estão aparecendo, tanto que já são quase 5 mil produtoras rurais mobilizadas”, destaca o presidente do Sistema FAEP.

O trabalho de mobilização feminina no meio rural também fez parte da fala de Lisiane Czech, coordenadora da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF), presidente do Sindicato Rural de Teixeira Soares e vice-presidente do Sistema FAEP. Hoje, a CEMF conta com 111 comissões locais de mulheres entre os 163 sindicatos rurais do Paraná.

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“Além destas, já temos outras comissões em processo de criação. Nossa meta é que todo sindicato rural tenha uma comissão de mulheres, pois temos muito a contribuir para o desenvolvimento do setor”, destaca a coordenadora da CEMF.

Esse movimento de mobilização feminina no meio rural também está acontecendo pelo Brasil, segundo Simone Carvalho de Paula, integrante da CEMF e vice-presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro, ligada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

“Hoje temos comissão de mulheres em todos os Estados, para fazer a diferença dentro das propriedades e sindicatos rurais. A produtora rural tem direito de ocupar essa cadeira, por meio da capacitação”, diz.

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Os anfitriões do Encontro Estadual de Produtoras Rurais, Maria Beatriz Orso, coordenadora da Comissão de Mulheres de Cascavel, e Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural de Cascavel, também destacaram a importância da participação feminina no enfrentamento dos desafios no meio rural.

“Muitas oportunidades surgiram por conta das comissões de mulheres, que permitiram o crescimento rápido do protagonismo feminino na agropecuária”, reforça Maria Beatriz. “As mulheres são fundamentais para as famílias rurais, para o setor e para a comunidade. Esse processo já está consolidado e vai continuar crescendo”, complementa o presidente do Sindicato Rural de Cascavel.

Segundo o Censo Agropecuário de 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – o último realizado –, mais de 40 mil fazendas no Paraná são conduzidas por mulheres. Apenas na região Oeste, das 42,5 mil propriedades rurais, 5,2 mil contam com a participação de mulheres nas atividades agropecuárias.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou o trabalho das agricultoras pelo Paraná, que faz com que o Estado seja conhecido como o “mercado do mundo”. “Com a liderança da mulher paranaense nas propriedades rurais, o Paraná conquistou uma produção capaz de abastecer o mercado interno e também exportar. O governo do Estado sempre trabalhou para empoderar a mulher por meio do trabalho, permitindo ao Paraná prosperar”, destaca.

Programação

A programação desta edição contemplou diferentes dimensões do cotidiano das produtoras rurais, envolvendo legislação trabalhista, governança e sucessão familiar, saúde, comportamento, criatividade, cenário do agronegócio e bem-estar. O objetivo é aproximar os temas da realidade da gestão das propriedades, das decisões familiares e das atividades produtivas.

Na palestra “Destaques da legislação trabalhista para a produtora rural”, Jéssica Nascimento abordou pontos comuns na realidade das propriedades rurais, especialmente diante de um cenário de crescente profissionalização do setor agropecuário.

A sucessão familiar e a continuidade dos negócios estiveram no centro da fala de Alessandra Nishimura, do Grupo Jacto, que abordou o tema “Raízes invisíveis: A força feminina por trás dos grandes legados”. A participação das mulheres nesse processo envolve a preservação dos vínculos familiares, além da gestão, liderança, tomada de decisões e preparação das novas gerações.

Na parte da saúde, o médico endoscopista Dr. Ivan Roberto Bonotto Orso abordou os avanços científicos e as possibilidades terapêuticas relacionadas ao tratamento do excesso de peso. Na sequência, a médica e psicóloga Paula Fabri focou nas mudanças comportamentais e emocionais do processo de emagrecimento, destacando a relação entre hábitos e autonomia.

Ainda, Rodrigo de Barros e Sarah Golinhaki realizaram a palestra “Criatividade e vida”, levando para o encontro uma reflexão sobre a presença da criatividade nas diferentes áreas da existência.

O cenário atual e os caminhos da agropecuária brasileira foram discutidos pelo ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera, na palestra “Desafios e perspectivas do agro nacional”.

Encerrando a programação, a psicanalista e terapeuta Andrea Vermont propôs uma reflexão sobre a importância de olhar para o próprio bem-estar diante das responsabilidades assumidas diariamente.

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