Acidente na PR-090 deixa cinco mortos entre Ventania e Piraí do Sul

Colisão entre caminhonete e carreta aconteceu na manhã desta quinta-feira (27), em Ventania; cinco homens que viajavam na Fiat Titano morreram no local

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
27/08/2026 às 12h23
Acidente na PR-090 deixa cinco mortos entre Ventania e Piraí do Sul
Caminhonete levava cinco homens; nenhum dos ocupantes sobreviveu ao impacto. Foto PRE

PIRAÍDO SUL - Um grave acidente na PR-090 deixou cinco pessoas mortas em Ventania, nos Campos Gerais, na manhã desta quinta-feira (27). A tragédia aconteceu por volta das 9h, no km 199, no trecho da rodovia que liga Ventania a Piraí do Sul, e envolveu uma caminhonete Fiat Titano e uma carreta.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a caminhonete, com placas de Londrina, seguia pela PR-090 em direção a Ventania quando se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão Volvo FH440 que trafegava no sentido contrário, rumo a Piraí do Sul.

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A força do impacto foi fatal para todos os ocupantes da Fiat Titano. O motorista e outros quatro homens que viajavam como passageiros morreram ainda no local. Até a divulgação das primeiras informações oficiais sobre o acidente em Ventania, as identidades das cinco vítimas ainda não haviam sido confirmadas.

O caminhão, com placas de Guaraci, no interior de São Paulo, tracionava dois semirreboques Randon. O motorista sobreviveu e não apresentava ferimentos, mas foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ventania para avaliação médica. Uma mulher que estava como passageira no veículo de carga sofreu ferimentos leves e também foi levada para atendimento médico.

A ocorrência mobilizou equipes de emergência e forças de segurança durante a manhã. Além do atendimento às vítimas, foram realizados os levantamentos necessários para tentar esclarecer como aconteceu a colisão entre a caminhonete e a carreta na PR-090. As causas da tragédia ainda não foram oficialmente esclarecidas. A dinâmica deverá ser apurada a partir dos vestígios encontrados na pista e das demais informações reunidas pelas autoridades responsáveis.

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O acidente entre Ventania e Piraí do Sul chama atenção principalmente pelo número de vítimas. Cinco pessoas viajavam no mesmo veículo e nenhuma delas sobreviveu à colisão. A PR-090 é uma das ligações rodoviárias utilizadas por moradores e transportadores que circulam pelos Campos Gerais. O trecho onde aconteceu o acidente recebe veículos leves e pesados, aumentando a necessidade de atenção dos motoristas durante os deslocamentos pela região.

Com infirmações do portal A Rede.

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