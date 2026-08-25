Detran orienta motoristas sobre cuidados para dirigir com segurança durante o El Niño

Iniciativa destaca medidas preventivas para reduzir riscos nas estradas e aumentar a segurança de condutores e passageiros diante das condições climáticas adversas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/08/2026 às 15h16
Detran orienta motoristas sobre cuidados para dirigir com segurança durante o El Niño
Foto: Ilustrativa - PMRv

Reação - Folha Extra

TRÂNSITO - O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) lançou uma campanha de conscientização voltada aos motoristas para reforçar os cuidados necessários durante o período de influência do fenômeno El Niño. A iniciativa destaca medidas preventivas para reduzir riscos nas estradas e aumentar a segurança de motoristas e passageiros diante das condições climáticas adversas.

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Entre as principais orientações está a consulta à previsão do tempo antes de iniciar viagens. O material também recomenda que os motoristas acompanhem os alertas emitidos pela Defesa Civil do Paraná, que podem indicar situações de risco relacionadas a chuvas intensas, temporais, ventos fortes e alagamentos.

A campanha orienta ainda que, ao receber um alerta de risco, o condutor reavalie a necessidade do deslocamento sempre que possível. Outra recomendação é evitar atravessar áreas alagadas ou locais onde o nível da água seja desconhecido, prática que pode colocar em risco a integridade dos ocupantes do veículo.

Durante períodos de chuva, o Detran-PR reforça a importância de reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança em relação ao veículo da frente e manter os faróis acesos para melhorar a visibilidade. A manutenção preventiva também é apontada como fator essencial para uma condução segura.

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De acordo com a campanha, itens como freios, pneus, limpadores e lavadores do para-brisa, sistema de iluminação e equipamentos de desembaçamento devem ser verificados regularmente para garantir o funcionamento adequado do veículo em situações climáticas adversas.

Em casos de tempestades severas, ventos intensos ou queda de granizo, a orientação é procurar um local seguro e aguardar a melhora das condições antes de prosseguir viagem. Caso o motorista esteja a pé, a recomendação é buscar abrigo seguro e evitar permanecer sob árvores.

A campanha também incentiva a população a cadastrar o CEP pelo número 40199 para receber alertas oficiais da Defesa Civil do Paraná diretamente por mensagem de texto, ampliando o acesso a informações preventivas e de emergência.

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