Homem morre após sofrer mal súbito e ser atropelado no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - Um homem morreu vítima de uma fatalidade registrada na tarde da última sexta-feira (29). A vítima caiu na rua, acabou sendo atropelada por um veículo e morreu no hospital. A situação foi registrada no município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pelo portal NP Diário, a situação aconteceu na esquina das Ruas Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa e João Rodrigues de Oliveira, no Centro.

Conforme o relato de testemunhas, o homem estaria caminhando quando sofreu um mal súbito e caiu na rua. Em seguida, uma mulher que dirigia um Chevrolet Tracker não conseguiu desviar da vítima que acabou sendo atropelada.

Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital de Ribeirão do Pinhal e, devido a gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Regional de Cornélio Procópio, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito.

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As equipes da Polícia Civil e Militar prestaram atendimento a ocorrência e as causas e circunstâncias da morte devem ser investigadas.