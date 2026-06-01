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Homem morre após sofrer mal súbito e ser atropelado no Norte Pioneiro

Situação foi registrada no município de Ribeirão do Pinhal após a vítima cair na rua e ser atingida por um veículo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com NP Diário
01/06/2026 às 16h27
Homem morre após sofrer mal súbito e ser atropelado no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/NP Diário

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - Um homem morreu vítima de uma fatalidade registrada na tarde da última sexta-feira (29). A vítima caiu na rua, acabou sendo atropelada por um veículo e morreu no hospital. A situação foi registrada no município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações apuradas pelo portal NP Diário, a situação aconteceu na esquina das Ruas Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa e João Rodrigues de Oliveira, no Centro.

Conforme o relato de testemunhas, o homem estaria caminhando quando sofreu um mal súbito e caiu na rua. Em seguida, uma mulher que dirigia um Chevrolet Tracker não conseguiu desviar da vítima que acabou sendo atropelada.

Equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital de Ribeirão do Pinhal e, devido a gravidade dos ferimentos, transferido para o Hospital Regional de Cornélio Procópio, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito.

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As equipes da Polícia Civil e Militar prestaram atendimento a ocorrência e as causas e circunstâncias da morte devem ser investigadas.

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Ribeirão do Pinhal - PR
Ribeirão do Pinhal - PR
Ribeirão do Pinhal é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 10 de outubro de 1947. Sua economia é voltada para a agricultura, com destaque para o cultivo de café, milho e feijão. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, Ribeirão do Pinhal oferece tranquilidade e qualidade de vida, além de belas paisagens naturais.
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