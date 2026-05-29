Sistema FAEP pede que governo federal aplique medidas antidumping no leite importado

Desde 2023, o Sistema FAEP alerta para a necessidade de medidas efetivas contra os efeitos das importações. Foto: Senar

O governo federal decidiu não aplicar medidas antidumping nas importações de leite em pó da Argentina e do Uruguai. A medida contraria o Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio exterior (Gecex-Camex), lidado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço (MDIC), que reconheceu a prática de dumping dos dois países na 237ª reunião ordinária, realizada nesta quinta-feira (28). Diante da decisão, o Sistema FAEP vai trabalhar para reverter a situação.

Em abril de 2026, o Departamento de Defesa Comercial (Decom), do MDIC, confirmou margens de dumping de até 60% para a Argentina e 50% para o Uruguai, além de apontar danos à produção brasileira de leite. Ao longo de maio, o Sistema FAEP, a CNA, a Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) e demais federações atuaram para defender a aplicação da medida.

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“Essa decisão é preocupante. O reconhecimento da prática de dumping confirma um problema que já vinha sendo apontado pelo setor produtivo. A competição desleal do produto importado tem prejudicado nossos pecuaristas”, afirma o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette. “O Sistema FAEP segue atuando em defesa de condições justas de concorrência e da valorização de quem produz leite”, complementa.

Desde 2023, o Sistema FAEP alerta para a necessidade de medidas efetivas contra os efeitos das importações. A entidade teve papel decisivo na aprovação do Decreto 5.396/2024, que incluiu o leite em pó e a muçarela importados na alíquota comum de ICMS.

Em âmbito nacional, o Sistema FAEP reforça o pedido de revisão urgente da investigação de dumping sobre o leite em pó vindo do Mercosul, defendendo políticas que garantam concorrência justa e sustentem a pecuária leiteira brasileira.

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Presente nos 399 municípios do Paraná, a atividade leiteira é essencial para a geração de renda e emprego no campo.