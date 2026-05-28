Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - TOPO

Audiência Pública debate políticas inclusivas na Assembleia Legislativa

Encontro ocorreu de forma online por iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pelo deputado estadual Professor Lemos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
28/05/2026 às 08h42
Audiência Pública debate políticas inclusivas na Assembleia Legislativa
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) realizou nesta quarta-feira (27) a audiência pública “Saúde Integral LGBTQIA+: Direitos, Acesso e Dignidade no Paraná”. O encontro ocorreu de forma online por iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pelo deputado estadual Professor Lemos (PT), e reuniu representantes do poder público, movimentos sociais e entidades civis para debater o acesso da população LGBTQIA+ aos serviços de saúde, o combate à discriminação institucional e a ampliação de políticas públicas no estado.

Continua após a publicidade

A atividade foi promovida em parceria com o Grupo Dignidade e a Aliança Nacional LGBTQIA+. Durante a abertura, Professor Lemos afirmou que o debate contribui para o fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão e à garantia de direitos da população LGBTQIA+ no Paraná.

O coordenador adjunto de Advocacy da Aliança Nacional LGBTQIA+ e coordenador do Comitê LGBTQIA+ do Paraná, Mateus Cesar Costa, destacou propostas aprovadas na IV Conferência Estadual LGBTQIA+ do Paraná. Entre elas estão a criação de núcleos especializados de combate à violência, canais de denúncia específicos, implementação de botões de pânico, cotas e mecanismos de proteção jurídica. Segundo ele, 16 propostas foram aprovadas com participação da sociedade civil e representantes do Estado.

O diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTQIA+, Toni Reis, reforçou a necessidade da implementação do Conselho Estadual de Direitos Humanos como espaço permanente de negociação e formulação de políticas públicas.

Continua após a publicidade

Na área da educação, o secretário executivo da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTQIA+ da APP-Sindicato, Clodoaldo Beraldo Antunes, abordou os impactos da ausência de políticas inclusivas nas escolas. Segundo ele, crianças, adolescentes e profissionais da educação enfrentam dificuldades relacionadas à saúde mental e à falta de acolhimento institucional.

A audiência também tratou do acesso à saúde da população trans no Paraná. O defensor público Daniel Alves, da Defensoria Pública do Paraná, informou que o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) realizou, em dezembro de 2024, a primeira cirurgia do processo transexualizador pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele afirmou ainda que o hospital trabalha na ampliação dos atendimentos e no acompanhamento das filas.

A superintendente do Ministério da Saúde no Paraná, Elizabete Vieira Matheus da Silva, destacou a necessidade de ampliar o atendimento para outras regiões do estado. Segundo ela, a descentralização dos serviços é necessária para garantir acompanhamento clínico e psicológico multidisciplinar à população trans também no interior do Paraná.

Continua após a publicidade

Representantes da ONG Núbia apresentaram ações voltadas ao suporte jurídico e à saúde sexual da população LGBTQIA+, incluindo testagens de DSTs e HIV na região da Universidade Estadual do Norte Pioneiro (UENP). Também participaram da audiência representantes da CNTE, Instituto Brasileiro de Transmasculinos, Associação Portas Abertas de Campo Mourão e outras entidades ligadas à defesa dos direitos LGBTQIA+.

Deputado Alexandre Curi (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Foto: Rogério Machado/Alep
PROTEÇÃO ANIMAL Há 2 dias

Alexandre Curi sai em apoio à proteção animal e propõe criação de farmácia veterinária popular

Presidente da Alep destaca que a iniciativa pretende estimular ações solidárias e ampliar as políticas públicas de proteção e bem-estar animal no Paraná. Entenda como funciona

 Foto: Antônio More/Alep
ENERGIA RENOVÁVEL Há 3 dias

Assembleia aprova projeto que incentiva a transformação de resíduos em energia limpa

Assinado pela 2ª secretária da Casa, o PL 930/2025 incentiva o aproveitamento do gás metano gerado a partir de resíduos sólidos para a produção de energia limpa e renovável

 Diocese de Jacarezinho, considerada um dos pontos mais fortes do catolicismo no Norte Pioneiro. Foto: Assessoria
ATUAÇÃO DE DESTAQUE Há 4 dias

Igreja Católica e lideranças religiosas são exaltadas em homenagem na Assembleia Legislativa

Homenagem acontece nesta terça-feira (26), destacando a atuação da Igreja no Paraná com ações sociais, caridade, promoção da vida e dignidade, inclusão social e outras atuações

 Foto: Divulgação.
POLÍTICA Há 4 dias

Assembleia Legislativa do Paraná terá semana com homenagens, debates e votação de projetos

Programação inclui homenagens a profissionais da comunicação, instituições públicas, lideranças religiosas e empresas paranaenses, além de discussões sobre saúde pública, gestão fiscal e desenvolvimento econômico

 Foto: Divulgação
SAÚDE EM DEBATE Há 7 dias

Audiência pública na Alep debate impactos da fibromialgia e aplicação da Lei Federal nº 15.176/2025

Audiência na Assembleia Legislativa do Paraná reúne especialistas, pacientes e autoridades para discutir diagnóstico, direitos e políticas públicas voltadas à fibromialgia e aos impactos da nova legislação federal

Publicidade
ALEP SELO TRANSPARENCIA - 300X250
Últimas notícias
ED 3464 29-05-2026 Há 5 horas

ED 3464 29-05-2026
DENUNCIADO Há 6 horas

Escândalo no MP: estagiário é demitido após oferecer advogada a acusado de violência doméstica em troca de academia grátis
LUTO Há 6 horas

Morte de servidor público causa comoção em Arapoti
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Wenceslau Braz promove curso de meliponicultura e incentiva criação de abelhas sem ferrão no município
MORTE NA RODOVIA Há 7 horas

Trabalhador morre em colisão entre moto e caminhão no Norte Pioneiro

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR Agroindustrialização, Vet Móvel e mais, confira na Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados