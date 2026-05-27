Motorista morre em acidente com árvore no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ABATIÁ - Um grave acidente de trânsito resultou em tragédia na tarde desta quarta-feira (27), entre Abatiá e Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. De acordo com as apurações, o motorista perdeu o controle e colidiu contra uma árvore, nas margens da rodovia.

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O acidente aconteceu por volta das 13h no km66 da rodovia. O motorista, que dirigia um Fiat Idea preto, com placas do Rio de Janeiro, seguia no sentido à Abatiá, quando em uma reta da rodovia, perdeu o controle e colidiu violentamente contra a árvore. Ele estava sozinho no veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes, da saúde de Abatiá e o SAMU foram rapidamente acionadas para socorrer o motorista, mas ele não resistiu ao impacto e morreu ainda no local.

As causas do acidente serão investigadas.