12°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Acidente entre Uno e Corolla deixa dois motoristas feridos

Colisão aconteceu na PR436 no trecho que passa pelo município de Abatiá

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/09/2025 às 08h58
Acidente entre Uno e Corolla deixa dois motoristas feridos
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ABATIÁ - Um acidente de trânsito envolvendo um Uno e um Corolla registrado na tarde da última quinta-feira (11) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-436 no trecho que passa pelo município de Abatiá, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 12h00 na altura do km 66 da rodovia. O Uno e o Corolla seguiam sem sentido oposto quando se envolveram em uma colisão lateral. Com o impacto, os dois veículos saíram da rodovia e pararam as margens da pista.

Equipes de socorro prestaram os primeiros atendimentos a mulher de 35 anos que dirigia o Corolla e ao homem de 48 anos que dirigia o Uno. Eles foram encaminhados ao hospital de Abatiá para passar por avaliação médica.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados