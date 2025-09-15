Acidente entre Uno e Corolla deixa dois motoristas feridos

Redação - Folha Extra

ABATIÁ - Um acidente de trânsito envolvendo um Uno e um Corolla registrado na tarde da última quinta-feira (11) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-436 no trecho que passa pelo município de Abatiá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 12h00 na altura do km 66 da rodovia. O Uno e o Corolla seguiam sem sentido oposto quando se envolveram em uma colisão lateral. Com o impacto, os dois veículos saíram da rodovia e pararam as margens da pista.

Equipes de socorro prestaram os primeiros atendimentos a mulher de 35 anos que dirigia o Corolla e ao homem de 48 anos que dirigia o Uno. Eles foram encaminhados ao hospital de Abatiá para passar por avaliação médica.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.