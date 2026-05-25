Publicidade
CAPAL COOP

Seguro rural despenca no Paraná e coloca atividade em risco

Dados apontam redução de 17% na arrecadação e de 68,3% na quantidade de apólices contratadas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM SENAR
25/05/2026 às 09h17
Seguro rural despenca no Paraná e coloca atividade em risco
Para o Sistema FAEP, o cenário acende um alerta, especialmente diante da intensificação dos eventos climáticos. Foto: SENAR

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

Produtor de soja e milho em Marechal Cândido Rondon, na região Oeste do Paraná, Cevio Alberto Mengarda seguiu os passos do pai na agricultura e hoje administra a propriedade da família. Mas, quando o assunto é seguro rural, a tradição não se manteve. Isso porque o cenário atual tornou a contratação inviável.

Continua após a publicidade

“Antes eu e meu pai fazíamos até campanha para incentivar outros produtores a contratar o seguro. Mas já faz cinco anos que abandonei a prática. Com a deficiência hídrica na região, que afetou a produção de milho, e os recorrentes atrasos do governo no pagamento da subvenção, as apólices ficaram caras e a cobertura diminuiu, tornando o serviço desinteressante”, afirma Mengarda.

O agricultor de Marechal Cândido Rondon faz parte da estatística que revela a retração do seguro rural no Paraná. Dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) mostram que a arrecadação no Estado caiu de R$ 2,3 bilhões em 2022 para R$ 1,9 bilhão em 2025, redução de 17% no período.

O recuo é ainda mais expressivo quando se observa a quantidade de contratos. Informações do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), apontam que o número de apólices caiu de 82 mil em 2021 para 26 mil em 2025, queda de 68,3% em quatro anos.

Continua após a publicidade

Para o Sistema FAEP, o cenário acende um alerta, especialmente diante da intensificação dos eventos climáticos. “Parte significativa dessa queda está relacionada aos cortes anunciados pelo governo federal, nos últimos anos, para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Isso desestimula o agricultor e coloca toda a atividade em risco”, afirma o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette. “O seguro rural é uma ferramenta fundamental que precisa ser valorizada e fomentada. Do contrário, diante das recorrentes intempéries climáticas, a produção de alimentos fica descoberta”, complementa.

Os dados orçamentários reforçam essa preocupação. Em 2025, cerca de 42% dos recursos previstos para o PSR foram bloqueados. Já em 2024, a execução ficou aproximadamente 40% abaixo do valor aprovado pelo Congresso.

Mesmo entre os produtores rurais que ainda mantêm o seguro, o desânimo é evidente. O produtor Eduardo Martins, do município de Alvorada do Sul, segue contratando o serviço, mas com ressalvas, para o cultivo de soja e milho. “O contrato traz segurança para o produtor investir. Mas, hoje, as indenizações não cobrem todo o prejuízo e, com a redução da subvenção, o custo ficou muito alto, o que dificulta a contratação”, relata. “O ideal é um modelo que garanta ao produtor a renda esperada da safra. Do jeito que está, ajuda, mas não resolve”, completa.

Continua após a publicidade

Área encolheu

Os dados do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural apontam, também, que o número de área assegurada no Paraná acompanha o declínio das apólices. Em 2021, o Estado protegia mais de 3,8 milhões de hectares, mas esse número encolheu para 1,25 milhão de hectares em 2025, queda de 63,8%.

“Sem o seguro, o produtor fica exposto aos riscos. Por outro lado, sem a subvenção, a conta não fecha e o agricultor acaba assumindo sozinho os prejuízos. Esse cenário precisa ser revisto. Com menos adesão, as apólices ficam mais caras e o ciclo se agrava”, reforça Meneguette.

Historicamente, os produtores paranaenses lideram a contratação de seguro rural no país. Em 2024, foram mais de 45,8 mil apólices, o equivalente a 37,5% dos contratos firmados via PSR. Ainda assim, a queda na contratação é nacional. Dados da CNseg mostram que a área segurada no Brasil caiu de 13,7 milhões de hectares em 2021 para 3,2 milhões no ano passado, recuo de 76,6%. Em 2025, a arrecadação do setor também diminuiu 8,8%, passando de R$ 14,2 bilhões para R$ 12,9 bilhões.

“Sem o seguro, o produtor acaba tendo que vender o gado, máquinas, caminhões e até parte das terras para cobrir prejuízos. É uma realidade difícil”, afirma Admilson Tavarez, produtor de soja, milho e trigo no município de Arapuã, na região Centro-Norte do Paraná.

Mesmo com as dificuldades, Tavarez ainda mantém o seguro em parte da propriedade. Porém, adverte que muitos agricultores não têm estrutura para absorver perdas. “Hoje a gente concentra só nas áreas mais críticas. O custo é alto e a cobertura não acompanha os prejuízos reais. Além da dificuldade para acessar a subvenção”, completa.

Produtor de soja e milho em São Mateus do Sul, na região Centro-Sul do Paraná, Marcos Pires deixou de contratar seguro rural há mais de seis anos, pois o custo parou de compensar.

“O preço dos nossos produtos não acompanhou a inflação. Pelo contrário, teve queda na última safra. Sem ajuda do governo, o custo do seguro não cabe na planilha. É uma questão macroeconômica, mas, com a atuação do Sistema FAEP, não lutamos sozinhos. Ganhamos força para manter viva a agricultura do Paraná”, afirma.

Engenheiro agrônomo, Marcos atua há 40 anos no campo e contratou seguro rural por cerca de 25 anos. Ele relata que, além da redução da subvenção, as mudanças nas regras de cobertura também afastaram produtores do serviço.

“Entendemos que as seguradoras precisam ter lucro, mas algumas alterações acabam colocando o produtor em prejuízo. Durante anos paguei seguro e, quando precisei acionar, muitas vezes havia alguma cláusula contratual que impedia o atendimento”, conta.

Foto: Divulgação.
MEIO AMBIENTE Há 4 dias

Aprovado na Câmara, projeto que impede embargo com base em imagem de satélite conta com apoio do Sistema FAEP

Medida traz proteção ao produtor rural, que pode apresentar defesa prévia em casos de irregularidades na detecção de infrações ambientais

 Foto: Senar
ESCALA 6x1 Há 2 meses

Cadeia do leite manifesta apreensão com a redução da jornada de trabalho

Mudança na carga horária vai afetar mais de 1 milhão de propriedades e pode gerar consequências como desabastecimento, inflação e êxodo rural

 Foto: Senar
ALTA NO PREÇO Há 2 meses

Diesel caro e restrição imposta pela China preocupam produtor rural no Paraná

Preço do combustível e rigor na classificação da oleaginosa foram destaque em reunião da Comissão Técnica de Grãos do Sistema FAEP

 Foto: Senar
ORGULHO PARANÁ Há 2 meses

Paraná avança para se tornar referência na produção de vinhos

Produtos à base de uva são destaques no Projeto Orgulho Paraná, iniciativa do Sistema FAEP

 Foto: Senar
PROFISSIONALIZAÇÃO Há 2 meses

Sistema FAEP amplia oferta de capacitação com novos cursos

Treinamentos e atualizações foram desenvolvidos a partir das demandas dos produtores e sindicatos rurais, abrangendo áreas estratégicas da agropecuária paranaense

Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
ED 3461 - 26-05-2026 Há 3 horas

ED 3461 - 26-05-2026
ESPORTES Há 5 horas

Final da 1ª Copa de Futebol Aberto movimenta Estadio Ramon Delgado em Jaguariaíva
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Suspeito de esfaquear motoboy em Siqueira Campos é preso pela Polícia Civil
UMA DÉCADA NO TOPO Há 5 horas

Do antigo “Ramal da Fome” à potência do agro: Norte Pioneiro domina produções no Paraná há mais de uma década
MEIO AMBIENTE Há 9 horas

Comitê do Norte Pioneiro promove reunião para discutir gestão de recursos hídricos na região

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR GIRO PARANÁ
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados