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Assembleia Legislativa do Paraná terá semana com homenagens, debates e votação de projetos

Programação inclui homenagens a profissionais da comunicação, instituições públicas, lideranças religiosas e empresas paranaenses, além de discussões sobre saúde pública, gestão fiscal e desenvolvimento econômico

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com ALEP
25/05/2026 às 08h57
Assembleia Legislativa do Paraná terá semana com homenagens, debates e votação de projetos
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

POLÍTICA -  A Assembleia Legislativa do Paraná terá uma semana marcada por sessões solenes, audiências públicas, debates sobre temas sociais e análise de projetos de lei em tramitação. A programação inclui homenagens a profissionais da comunicação, instituições públicas, lideranças religiosas e empresas paranaenses, além de discussões sobre saúde pública, gestão fiscal e desenvolvimento econômico.

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A agenda começa na segunda-feira (25), às 18 horas, com a entrega do Título de Cidadã Honorária do Paraná à jornalista e radialista Dirce Alves. A homenagem foi proposta pelo presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), e pelo deputado Luiz Fernando Guerra (Novo). Natural de São Paulo, Dirce construiu carreira no Paraná atuando na televisão, rádio e imprensa escrita, além de apresentar o programa “Bom Dia Astral”.

Na terça-feira (26), às 9 horas, o Legislativo realiza sessão solene em comemoração aos 90 anos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A homenagem reconhece a contribuição histórica do órgão na produção de dados estatísticos e geocientíficos utilizados no planejamento de políticas públicas.

Ainda na terça-feira, às 14h30, a Secretaria de Estado da Fazenda apresenta os dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. À noite, às 18 horas, haverá sessão solene em homenagem à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Regional Sul 2 (CNBB Sul 2) e lideranças religiosas da Igreja Católica no Paraná.

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Na quarta-feira (27), às 9 horas, será promovida audiência pública remota sobre saúde integral da população LGBTI+, com debates sobre acesso aos serviços públicos, direitos e políticas de inclusão. O evento integra as ações relacionadas ao Dia Estadual de Combate à Homofobia.

A programação de solenidades termina na quinta-feira (28), às 18h30, com homenagem às Melhores Empresas 2026, reconhecendo instituições ligadas à geração de empregos e ao fortalecimento da economia paranaense.

Além dos eventos, os deputados estaduais participam de duas sessões plenárias na segunda-feira para votação de 12 projetos de lei. Entre as propostas estão mudanças na cobrança de exames para obtenção da CNH, criação de selo fiscal para água mineral, incentivo à geração de energia limpa a partir do gás metano e projetos que reconhecem manifestações culturais e municípios como capitais temáticas do Paraná.

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