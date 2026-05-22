Prefeitos da AMCG participam da Marcha em Defesa dos Municípios em Brasília

Redação - Folha Extra

CAMPOS GERAIS - Prefeitos e representantes municipais dos Campos Gerais participaram nesta semana da Marcha em Defesa dos Municípios, realizada em Brasília. O evento é considerado o maior encontro municipalista da América Latina e reúne gestores públicos de diferentes regiões do país para debates sobre políticas públicas, administração municipal e desenvolvimento das cidades.

Continua após a publicidade

Representando a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), estiveram presentes a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, o prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, o prefeito de São João do Triunfo, Mário Cezar, e o prefeito de Ventania, Zélio Bittencourt.

Além dos prefeitos, vice-prefeitos e outros representantes municipais da região também participaram da programação em Brasília. Durante o encontro, os gestores acompanharam discussões relacionadas a financiamento dos municípios, políticas públicas, infraestrutura, saúde, educação e estratégias de desenvolvimento regional.

A Marcha em Defesa dos Municípios reúne anualmente autoridades municipais, representantes do Governo Federal, parlamentares e entidades ligadas ao municipalismo para apresentação de demandas e debates sobre pautas de interesse das administrações locais.