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Assembleia Legislativa debate a estratégias para permanência dos jovens no campo

Debate foi promovido pelo deputado estadual Professor Lemos e reuniu representantes de entidades rurais, estudantes, educadores e autoridades ligadas ao setor agrícola e educacional

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
20/05/2026 às 13h58
Assembleia Legislativa debate a estratégias para permanência dos jovens no campo
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - A importância das Casas Familiares Rurais (CFRs) para o fortalecimento da agricultura familiar, da sucessão rural e da permanência dos jovens no campo foi tema de audiência pública realizada nesta quarta-feira (20), no Auditório Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná. O debate foi promovido pelo deputado estadual Professor Lemos e reuniu representantes de entidades rurais, estudantes, educadores e autoridades ligadas ao setor agrícola e educacional.

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O encontro discutiu a pedagogia da alternância, modelo educacional utilizado pelas Casas Familiares Rurais, em que os estudantes alternam períodos de formação teórica na escola com atividades práticas desenvolvidas nas propriedades das famílias. Atualmente, o Paraná possui 16 Casas Familiares Rurais em funcionamento.

Segundo o deputado, o objetivo do modelo é garantir que os jovens permaneçam no meio rural, evitando o êxodo para os centros urbanos. Durante a formação, os estudantes ficam em regime de internato por uma semana e, posteriormente, retornam às propriedades, onde aplicam os conhecimentos adquiridos com acompanhamento de professores e monitores.

Representantes da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Paraná (Fetaep) destacaram a redução do número de unidades no Estado, que já chegou a 44 escolas. A entidade defendeu ampliação de investimentos públicos e fortalecimento da educação voltada ao campo.

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A Federação das Casas Familiares Rurais do Paraná (Fecafar) também apresentou reivindicações relacionadas à reformulação do curso técnico em agricultura. De acordo com a entidade, o currículo atual não contempla áreas ligadas à pecuária e à zootecnia, consideradas essenciais para a realidade de muitos agricultores familiares.

Durante a audiência, estudantes relataram experiências vividas nas Casas Familiares Rurais e destacaram a importância da formação técnica para atuação profissional no meio rural. O debate também abordou a necessidade de modernização do modelo educacional para torná-lo mais atrativo à juventude do campo.

Representantes do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab) e de entidades sindicais defenderam a criação de um grupo de trabalho para discutir melhorias e ampliar as políticas públicas voltadas às Casas Familiares Rurais.

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Criadas com base em metodologia originada na França em 1937, as Casas Familiares Rurais oferecem Ensino Médio integrado à formação técnica agrícola, com foco em gestão rural, sustentabilidade, produção agrícola e fortalecimento da agricultura familiar.

 

Foto: divulgação.
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