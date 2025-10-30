Ações de combate à desinformação climática da Itaipu são selecionadas para Mutirão Global

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Itaipu Binacional é uma das organizações selecionadas pela Chamada Global (Mutirão) pela Integridade da Informação sobre Mudança do Clima, iniciativa do Governo do Brasil em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Unesco. A seleção foi divulgada nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

O Mutirão foi lançado em julho de 2025, como um convite a diversos setores da sociedade (instituições públicas, iniciativa privada, sociedade civil, academia e organizações internacionais) a se engajarem na luta contra a desinformação climática, um dos principais desafios no contexto do enfrentamento das mudanças climáticas e um dos temas em destaque na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre em Belém de 10 a 21 de novembro.

Ao todo, foram selecionadas 123 ações de 27 países. O resultado será apresentado como um Banco de Soluções dentro do Celeiro de Soluções, portal criado pela presidência da COP30 para destacar ações que geram resultados concretos em relação aos 30 Objetivos-Chave da Agenda de Ação, incluindo o de número 30, que trata da integridade da informação sobre questões climáticas.

A proposta é unir esforços de diversos setores para a construção de um movimento global em prol da integridade da informação sobre mudança do clima, promovendo um debate público saudável, bem-informado, plural, inclusivo e democrático sobre o tema.

A Itaipu apresentou um conjunto de diversas iniciativas, tais como a realização de cursos e palestras com cientistas (como Carlos Nobre) e influenciadores científicos (como Iberê Thenório e Átila Iamarino), voltadas a públicos diversos e que buscam conscientizar a população sobre aquilo que já é consenso na comunidade científica: que a mudança climática é real, já está ocorrendo e as atividades humanas (especialmente as emissões de combustíveis fósseis) têm grande influência nisso.

No último mês de agosto, tiveram início as Oficinas de Formação em Educação Midiática e Desinformação Climática para 600 jovens, realizadas pelos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental, que abrangem os 434 municípios da área de atuação do programa Itaipu Mais que Energia no Paraná e no Mato Grosso do Sul. As oficinas compreendem encontros presenciais e formação EAD que totalizam 10 horas de formação.

A Itaipu também mantém a Escola Itaipu para a Sustentabilidade que, entre outros temas, ministra curso EAD sobre mudanças climáticas. Outra iniciativa está no site criado especialmente para a divulgação da participação da empresa na COP30 e que está no ar a partir desta quarta (29). Além de informações institucionais, o conteúdo tem uma proposta educativa, com informações científicas e combate à desinformação climática.

O site foi desenvolvido pela Assessoria de Comunicação Social da Itaipu (margem brasileira). Segundo a chefe da assessoria, Stela Guimarães, o site reflete o alinhamento da Itaipu com a estratégia do governo do Brasil de promover a "COP da Ação" e fazer valer os consensos já estabelecidos pelos países em edições anteriores da conferência. "No campo do enfrentamento à desinformação, temos várias ações concretas para apresentar", afirmou.

No site, a empresa organizou uma breve descrição de suas iniciativas conforme os seis eixos de ação definidos pela Presidência da COP: Energia, indústria e transporte; Floresta, oceano e biodiversidade; Agricultura e sistemas agrícolas; Resiliência nas cidades, infraestrutura e água; Desenvolvimento humano e social; Finanças, tecnologia e capacitação.

Para uma melhor compreensão da atuação da empresa no território e da conexão das ações socioambientais com a sustentabilidade da geração hidrelétrica, o site traz infográficos que ilustram temas como os Rios Voadores da Amazônia e sua relação com a segurança hídrica e energética do Brasil; além da relação entre solo, água, clima, geração de energia e produção de alimentos.

O site, que em breve ganhará uma versão em inglês, também traz a relação completa dos investimentos realizados pela empresa em apoio ao Governo do Brasil para a realização da COP em Belém, tais como: a reforma do Porto de Outeiro; a construção dos parques lineares São Joaquim e Nova Doca; a construção da Vila Líderes; pavimentação de ruas; a reforma do Ver-o-Peso e do mercado de São Brás; e ações de educação ambiental e estruturação da coleta seletiva.