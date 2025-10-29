Santana do Itararé encerra a Expo Agro 2025 com recorde de público e noites especiais

Edição deste ano teve o maior número de público da história de Santana do Itararé. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTANA DO ITARARÉ - Santana do Itararé, cidade do Norte Pioneiro, viveu uma das maiores festas de sua história na última semana. A Expo Agro Santana 2025, reuniu tradição, música, rodeio, turismo, formação técnica e comemoração pelos 64 anos do município. Durante quatro dias, a festa atraiu um número recorde de moradores e visitantes, consolidando o evento como uma das maiores festas da região.

A abertura da comemoração foi na quinta-feira (23), que contou com autoridades municipais, como o prefeito Élcio José Vidal, o vice-prefeito Joás Michetti, e a comissão organizadora, marcando o início do rodeio em touros, shows com João Flávio & Rafael e Emy, além de praça de alimentação e parque de diversões.

Na sexta-feira (24), fortes atrações na arena marcaram o segundo dia da festa. O ponto alto da noite foi o show com o cantor Loubet, que agitou a cidade com os melhores hits do sertanejo. O público também esteve em massa nesta noite, aproveitando o melhor da Expo Agro Santana

Sábado foi agitado pela dupla João Nelore & Texano. Foto: Instagram/João Nelore & Texano

O sábado (25) manteve o ritmo de casa cheia. Durante o dia, palestras movimentaram o público ligado ao agronegócio. À noite, fogos marcaram a abertura oficial que antecedeu os shows de João Nelore & Texano, que lotaram arquibancadas, arena e camarotes, e, na sequência, a apresentação do DJ Chris No Beat, que encerrou a noite com grande energia.

No domingo, a tradicional cavalgada abriu o último dia com participação expressiva da população e visitantes. À tarde, o palco recebeu a cantora Anadark em uma apresentação de quatro horas, seguida da final do rodeio em touros. Encerrando a edição, prefeito, vice, autoridades e a comissão organizadora entraram na arena para o discurso de fechamento diante de uma festa consagrada.

Agradecimentos especiais

Para a prefeitura, o sucesso desta edição da festa foi imenso, e não teria acontecido sem o apoio dos patrocinadores, parceiros, equipes de trabalho e de voluntários, que dedicaram seu tempo para tornar a cidade em um verdadeiro palco de eventos.

O órgão ainda declarou que um dos principais destaques foi o Governo do Estado do Paraná e a Secretaria de Turismo do Paraná (SETU) que, sob liderança do secretário Leonaldo Paranhos, viabilizou recursos e suporte técnico para que o evento saísse do papel e se tornasse um verdadeiro sucesso na região.

O apoio estadual demonstra o compromisso do Paraná com o fortalecimento do turismo de eventos, incentivando a economia local, promovendo cultura, lazer e desenvolvimento para municípios do interior.