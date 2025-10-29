14°C 25°C
Jaguariaíva, PR

Colisão entre carro e caminhão deixa motorista gravemente ferido

Acidente aconteceu na rodovia PR855 próximo ao Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
29/10/2025 às 15h44
Colisão entre carro e caminhão deixa motorista gravemente ferido
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (28) deixou um motorista gravemente ferido na rodovia PR855 no trecho que passa pelo município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, próximo ao Santuário de São Miguel Arcanjo.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h00 e envolveu um automóvel Audi com placas de Cornélio Procópio e um caminhão Mercedes Benz.

Conforme os dados colhidos no local, o jovem de 30 anos seguia pela rodovia no sentido Andirá a Santa Mariana quando, nas proximidades do Santuário de São Miguel Arcanjo, acabou se envolvendo em uma colisão traseira com o caminhão. Com a violência do impacto, o motorista do veículo teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Andirá para receber atendimento médico. Já o motorista do caminhão não ficou ferido.

A ocorrência mobilizou equipes da EPR Litoral Pioneiro, do Corpo de Bombeiros e do SAMU, além da equipe da Polícia Rodoviária Estadual que esteve no local orientando o trânsito.

