Publicidade
CAPAL COOP

Assaltantes sofrem acidente após perseguição e carro pega fogo no Norte Pioneiro

Suspeitos armados haviam assaltado um motociclista em Bandeirantes, empreenderam fuga pela PR-436 e sofreram acidente em Itambaracá

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
26/05/2026 às 10h17
Assaltantes sofrem acidente após perseguição e carro pega fogo no Norte Pioneiro
Carro foi destruído pelas chamas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Um assalto terminou em um grave acidente na PR-436 na noite desta segunda-feira (25). Quatro assaltantes empreenderam fuga em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, após realizarem um assalto à mão armada contra um motociclista. Eles se acidentaram em Itambaracá, e o carro foi completamente destruído por um incêndio, após o acidente.

Continua após a publicidade

De acordo com o COPOM, o assalto aconteceu por volta das 21h, onde os indivíduos armados assaltaram um motociclista que estava em uma Honda Bros, de cor vermelha. Eles levaram o celular da vítima e uma quantia em dinheiro, e deixaram o local em um VW Golf de cor prata.

Neste meio tempo, uma equipe realizava patrulhamento pela estrada de Itambaracá quando, já em posse de informações sobre o veículo utilizado pelos assaltantes, os encontraram em alta velocidade.

A equipe se aproximou do veículo, mas notou que a placa estava suprimida. Diante da suspeita, foi dada voz de abordagem ao condutor, que desobedeceu e iniciou a fuga. Prontamente, a equipe iniciou acompanhamento tático, mas a perseguição terminou em acidente.

Continua após a publicidade

Durante a fuga, o motorista perdeu o controle do carro, saiu da estrada e capotou às margens da rodovia. Três assaltantes saíram do veículo, e se depararam com os policiais, que realizaram a abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados o celular roubado, uma quantia em dinheiro e a arma utilizada no assalto.

Após serem rendidos, os homens confessaram o assalto, e disseram aos policiais que o outro participante conseguiu fugir pelo canavial após o acidente.

Contudo, enquanto a equipe realizava os procedimentos, um incêndio tomou conta do veículo, e o destruiu completamente, impedindo que os policiais realizassem buscas no interior.

Continua após a publicidade

Os autores foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O quarto assaltante ainda não foi localizado.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Mulher finge ser da igreja para entrar em residência e furtar celular de idosa

Caso aconteceu em Bandeirantes e vítima de 78 anos contou que a mulher pediu um copo de água e para usar o banheiro

 Foto: Divulgação PM.
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Homem é preso após colocar fogo em carro e tentar matar a esposa a facadas

Caso aconteceu no município de Bandeirantes e mulher foi salva por populares após ser agredida e perseguida pelo suspeito

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 meses

Norte Pioneiro guarda museu a céu aberto que conta a história de vulcões na região

Situado em Bandeirantes, espaço conta a história geológica do passado vulcânico da região há milhares de anos

 Foto: Fábio Dias/EPR
FALSIFICAÇÃO Há 3 meses

Homem é preso ao usar documento falso para tentar trabalhar como profissional de educação física na região

Caso aconteceu na cidade de Bandeirantes após o suspeito tentar se inscrever no Conselho Regional de Educação Física

 Foto: Cleverson Rodrigues.
NORTE PIONEIRO Há 3 meses

Homem tenta matar vítima e morre em troca de tiros com a PM no Norte Pioneiro

Situação foi registrada após uma tentativa de homicídio no município de Bandeirantes, cumplice acabou preso

Bandeirantes - PR
Bandeirantes - PR
Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
Ver notícias
Publicidade
CAPAL COOP 300X250
Últimas notícias
ADI-PR Há 29 minutos

+Enem, restituições do IR, rodovias do Paraná e mais, confira na Coluna da ADI – Pelo Paraná
ESPORTE Há 30 minutos

Goleada na final e festa da torcida marcam decisão do Municipal de Futebol em Sengés

SAÚDE DOS OLHOS Há 43 minutos

Arapoti inicia consultas do programa “Bons Olhos Paraná”
CULTURA Há 55 minutos

Siqueira Campos realiza 5ª edição do Festival de Inverno, Gastronomia e Tradição
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Jaboti reforça a proteção de crianças e adolescentes nas escolas do município

Publicidade
ARAPOTI - IPTU PREMIADO
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR +Enem, restituições do IR, rodovias do Paraná e mais, confira na Coluna da ADI – Pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Na escuridão, com The Electric Candles
Oliveira Junior
Oliveira Junior Mataram o cachorro Orelha e foram ver o Pluto na Disney
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados