Assaltantes sofrem acidente após perseguição e carro pega fogo no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
BANDEIRANTES - Um assalto terminou em um grave acidente na PR-436 na noite desta segunda-feira (25). Quatro assaltantes empreenderam fuga em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, após realizarem um assalto à mão armada contra um motociclista. Eles se acidentaram em Itambaracá, e o carro foi completamente destruído por um incêndio, após o acidente.
De acordo com o COPOM, o assalto aconteceu por volta das 21h, onde os indivíduos armados assaltaram um motociclista que estava em uma Honda Bros, de cor vermelha. Eles levaram o celular da vítima e uma quantia em dinheiro, e deixaram o local em um VW Golf de cor prata.
Neste meio tempo, uma equipe realizava patrulhamento pela estrada de Itambaracá quando, já em posse de informações sobre o veículo utilizado pelos assaltantes, os encontraram em alta velocidade.
A equipe se aproximou do veículo, mas notou que a placa estava suprimida. Diante da suspeita, foi dada voz de abordagem ao condutor, que desobedeceu e iniciou a fuga. Prontamente, a equipe iniciou acompanhamento tático, mas a perseguição terminou em acidente.
Durante a fuga, o motorista perdeu o controle do carro, saiu da estrada e capotou às margens da rodovia. Três assaltantes saíram do veículo, e se depararam com os policiais, que realizaram a abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados o celular roubado, uma quantia em dinheiro e a arma utilizada no assalto.
Após serem rendidos, os homens confessaram o assalto, e disseram aos policiais que o outro participante conseguiu fugir pelo canavial após o acidente.
Contudo, enquanto a equipe realizava os procedimentos, um incêndio tomou conta do veículo, e o destruiu completamente, impedindo que os policiais realizassem buscas no interior.
Os autores foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O quarto assaltante ainda não foi localizado.