Itaipu lança curso on-line gratuito sobre gestão pública para cidadania e sustentabilidade

Redação - Folha Extra

ITAIPU - A Itaipu Binacional, em parceria com a Itaipu Parquetec e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), lança nesta quarta-feira (29), às 14h30, o curso “Gestão Pública Inovadora para Cidadania e Sustentabilidade”, voltado à formação de gestores, agentes públicos e sociais em práticas sustentáveis e participativas. O evento será realizado de forma on-line, com transmissão ao vivo pelo canal da Escola Itaipu para Sustentabilidade (EIS) no YouTube, no link https://www.youtube.com/watch?v=SlbmvgDfaTw.

A iniciativa é promovida pela Itaipu Binacional e pela Itaipu Parquetec, por meio da EIS, em cooperação com o Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do MMA. O curso é gratuito, autoinstrucional e totalmente virtual, com carga horária de 40 horas. As aulas serão oferecidas nas plataformas de aprendizagem da EIS e da EDUCAMB, ambiente digital do Ministério do Meio Ambiente.

O objetivo é fortalecer a cultura da sustentabilidade na administração pública, incentivando modelos de gestão democrática, participativa e voltados ao desenvolvimento territorial sustentável. A proposta também destaca experiências e resultados do programa Itaipu Mais que Energia – Governança Participativa para a Sustentabilidade, referência em práticas socioambientais no Brasil.

O conteúdo é direcionado a técnicos da gestão pública municipal, integrantes de associações e consórcios municipais, membros dos Núcleos de Cooperação Socioambiental (PR e MS), coordenadores de processos de gestão pública e privada, agentes sociais da sociedade civil organizada, além de estudantes de graduação, pós-graduação e demais interessados no tema.

Entre os assuntos abordados estão democracia e modelos de gestão participativa, cultura para a sustentabilidade, mobilização social e educação ambiental, formação dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, responsabilidade social e governança participativa da Itaipu Binacional, inovação e eficiência na gestão pública, além de políticas públicas orientadas pelos princípios do desenvolvimento sustentável, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e das diretrizes ESG.

O curso “Gestão Pública Inovadora para Cidadania e Sustentabilidade” integra as ações de educação ambiental da Itaipu e do MMA voltadas ao fortalecimento da governança local e da participação social em projetos de sustentabilidade em todo o país.