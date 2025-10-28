14°C 25°C
Jaguariaíva, PR

Itaipu lança curso on-line gratuito sobre gestão pública para cidadania e sustentabilidade

Curso promovido pela Itaipu Binacional e Ministério do Meio Ambiente capacita gestores e agentes públicos em práticas sustentáveis e participativas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/10/2025 às 15h38
Itaipu lança curso on-line gratuito sobre gestão pública para cidadania e sustentabilidade
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

ITAIPU - A Itaipu Binacional, em parceria com a Itaipu Parquetec e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), lança nesta quarta-feira (29), às 14h30, o curso “Gestão Pública Inovadora para Cidadania e Sustentabilidade”, voltado à formação de gestores, agentes públicos e sociais em práticas sustentáveis e participativas. O evento será realizado de forma on-line, com transmissão ao vivo pelo canal da Escola Itaipu para Sustentabilidade (EIS) no YouTube, no link https://www.youtube.com/watch?v=SlbmvgDfaTw.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

A iniciativa é promovida pela Itaipu Binacional e pela Itaipu Parquetec, por meio da EIS, em cooperação com o Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do MMA. O curso é gratuito, autoinstrucional e totalmente virtual, com carga horária de 40 horas. As aulas serão oferecidas nas plataformas de aprendizagem da EIS e da EDUCAMB, ambiente digital do Ministério do Meio Ambiente.

O objetivo é fortalecer a cultura da sustentabilidade na administração pública, incentivando modelos de gestão democrática, participativa e voltados ao desenvolvimento territorial sustentável. A proposta também destaca experiências e resultados do programa Itaipu Mais que Energia – Governança Participativa para a Sustentabilidade, referência em práticas socioambientais no Brasil.

O conteúdo é direcionado a técnicos da gestão pública municipal, integrantes de associações e consórcios municipais, membros dos Núcleos de Cooperação Socioambiental (PR e MS), coordenadores de processos de gestão pública e privada, agentes sociais da sociedade civil organizada, além de estudantes de graduação, pós-graduação e demais interessados no tema.

Entre os assuntos abordados estão democracia e modelos de gestão participativa, cultura para a sustentabilidade, mobilização social e educação ambiental, formação dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, responsabilidade social e governança participativa da Itaipu Binacional, inovação e eficiência na gestão pública, além de políticas públicas orientadas pelos princípios do desenvolvimento sustentável, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e das diretrizes ESG.

O curso “Gestão Pública Inovadora para Cidadania e Sustentabilidade” integra as ações de educação ambiental da Itaipu e do MMA voltadas ao fortalecimento da governança local e da participação social em projetos de sustentabilidade em todo o país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Evento aconteceu na última quinta-feira (23) e sexta-feira (24). Foto: Lukas Franco / Itaipu Binacional
VALORIZAÇÃO FEMININA Há 2 dias

Mulheres em Movimento reconhece contribuição feminina nos espaços de poder

Promovido pela Diretoria Jurídica da Itaipu, evento teve palestra magna da desembargadora do TJPR Rosana Fachin

 Rogério Meneghetti (à esq.) no seminário Diálogos Transatlânticos. Fotos: Renato Sordi/Itaipu Binacional.
ITAIPU Há 5 dias

Itaipu defende transição energética com protagonismo da sociedade nas decisões

Assunto foi abordado pelo superintendente de Energias Renováveis da Binacional no seminário Diálogos Transatlânticos

 Foto: Assessoria
NOVO EPISÓDIO Há 6 dias

Novo episódio da série Investindo em Pessoas destaca as ações da Itaipu para a COP30

Investimentos vão deixar como legado uma Belém mais sustentável, acolhedora e exemplo para o Brasil e o mundo

 Valor foi repassado para a conclusão da Perimetral Leste e da Ponte da Integração Brasil–Paraguai. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional
INVESTIMENTO Há 7 dias

Em dois anos, Itaipu repassou mais de R$ 69 milhões para a Perimetral Leste

Valor corresponde a mais que o dobro do montante aportado em 2019 e reforça o compromisso da atual gestão com a continuidade dos investimentos

 Evento aconteceu neste domingo (19) em Foz do Iguaçu. Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional
EVENTO SOCIAL Há 1 semana

Itaipu leva milhares de pessoas para Tarde da Família no Gramadão

Evento gratuito realizado nesse domingo (19), celebrou os 38 anos do Ecomuseu e os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS), com atividades para toda a família

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados