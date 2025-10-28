Secretaria de Estado de Saúde apresenta relatório na Assembleia Legislativa

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) recebeu na manhã desta terça-feira (28) o relatório de atividades da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) referente ao segundo quadrimestre de 2025, período entre maio e agosto. A apresentação foi conduzida por servidores e gestores da pasta, que detalharam investimentos, despesas e o cumprimento das metas de saúde pública no Estado, conforme determina a lei complementar federal nº 141/2012 e a Resolução nº 459/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A reunião foi organizada pela Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Tercilio Turini (MDB).

De acordo com o diretor-geral da Sesa, César Neves, o governo estadual empenhou R$ 4,87 bilhões em ações de saúde no quadrimestre, correspondendo a 12,68% do total arrecadado em impostos, de R$ 38,4 bilhões. Desse montante, R$ 3,7 bilhões foram liquidados e R$ 676,9 milhões pagos como restos a pagar. O saldo a liquidar soma R$ 944,3 milhões, referentes a exercícios anteriores entre 2020 e 2024.

Durante a apresentação, a taxa de mortalidade infantil foi um dos principais pontos debatidos. O indicador apresentou queda de 11,3 para 10,8 por mil nascidos vivos, mas ainda está acima da meta de 9,2. Neves associou o índice à redução das coberturas vacinais durante a pandemia, o que teria afetado a imunização infantil. A deputada Márcia Huçulak (PSD) destacou a relação entre as mortes maternas e infantis, já que mais da metade dos óbitos de bebês ocorre nos primeiros dias de vida.

O secretário de Saúde, Beto Preto, citou programas em andamento para reverter o cenário, como a Rede Alyne, o Dia D da multivacinação e a Carreta Saúde da Mulher. Parlamentares também questionaram a execução orçamentária, restos a pagar e auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre gastos anteriores.

O relatório apontou ainda a realização de 87.365 procedimentos ambulatoriais e 109.597 hospitalares no período, além de 34 auditorias. A cobertura de atenção primária atingiu 95,05%, superando a meta de 92,5%. O Estado alcançou também 89% de gestantes com sete ou mais consultas de pré-natal e 26,73% de cobertura de avaliação nutricional.