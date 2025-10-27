15°C 18°C
Jaguariaíva, PR

Mulheres em Movimento reconhece contribuição feminina nos espaços de poder

Promovido pela Diretoria Jurídica da Itaipu, evento teve palestra magna da desembargadora do TJPR Rosana Fachin

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
27/10/2025 às 09h25
Mulheres em Movimento reconhece contribuição feminina nos espaços de poder
Evento aconteceu na última quinta-feira (23) e sexta-feira (24). Foto: Lukas Franco / Itaipu Binacional

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Diretoria Jurídica da Itaipu Binacional promoveu nesta quinta (23) e sexta-feira (24) o evento “Mulheres em Movimento”, voltado para valorização do trabalho das mulheres e o reconhecimento da contribuição feminina nos espaços de poder. Os debates acontecem no Centro de Recepção dos Visitantes (CRV), da Itaipu.

Ao longo dos dois dias, são promovidas palestras sobre o direito das mulheres, o combate à violência, o fortalecimento do ativismo feminino e a luta por uma sociedade mais justa, diversa e equalitária. A iniciativa tem como tema central os 21 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulher e o Dia da Consciência Negra.

Participaram na cerimônia de abertura, na quinta-feira (23), o diretor jurídico de Itaipu, Luiz Fernando Delazari; a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) Priscilla Placha Sá, coordenadora científica do evento; autoridades da área jurídica dos poderes Executivo e Judiciário, entre outras convidadas da Itaipu e outras entidades.

A palestra magna foi proferida pela desembargadora do TJPR Rosana Fachin, que lembrou sua participação na criação das varas de combate à violência contra a mulher no Estado do Paraná. “Quero parabenizar a Itapu pela realização desse evento. É de suma importância termos esses espaços em que se discuta efetivamente a violência doméstica, a questão de gênero e da desigualdade. São questões que temos ainda muito enraizado em nosso país”, comentou Rosana Fachin.

Para ela, o evento é uma forma de sensibilizar as pessoas e chamar a atenção para estes problemas. “Somos mais da metade da população e ainda vemos muita dificuldade para ascender aos postos de trabalho, ter paridade de gênero, igualdade salarial, ainda que existam leis que determinam isso às empresas”, afirmou. “Não basta a edição de uma lei, nós precisamos conscientizar as pessoas que elas precisam participar, ter conhecimento e dar efetividade à lei.”

Segundo Luiz Fernando Delazari, a diretoria da Itaipu promove frequentemente capacitações como esta para melhorar a qualidade técnica do corpo funcional, sendo a temática de gênero um tema caro para a Diretoria Jurídica. “Nós trazemos aqui mulheres do Brasil inteiro para discutirem um assunto fundamental para o processo civilizatório brasileiro, que é a igualdade de gênero e de oportunidades, a igualdade social, a diminuição da violência contra a mulher”, afirmou.

A coordenadora do Comitê de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios, Discriminações e Outras Violências (CADi) da Itaipu, Gisele Ricobom, acredita que o “Mulheres em Movimento” simboliza a importância do debate do assunto tanto para o público interno quanto para a sociedade em geral. “Esse evento é um símbolo da grande relevância deste tema, trazendo o sistema judiciário para debater em Itaipu e mudar uma cultura quando se fala em discriminação, assédio, violências.”

Programação

A coordenadora científica Priscilla Placha Sá, do TJPR, explica que o objetivo do evento é compartilhar experiências com o público da Itaipu e das instituições convidadas. “Trabalhamos a questão dos direitos das mulheres, mulheres na política, a questão do viés algoritmo e a violência digital. Temos uma mesa literária ouvindo autoras e mulheres que pesquisam sobre autoras mulheres, além de oficinas envolvendo a questão do climatério, etarismo, menopausa. É uma temática bastante abrangente nesse recorte de gênero”, explicou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Rogério Meneghetti (à esq.) no seminário Diálogos Transatlânticos. Fotos: Renato Sordi/Itaipu Binacional.
ITAIPU Há 4 dias

Itaipu defende transição energética com protagonismo da sociedade nas decisões

Assunto foi abordado pelo superintendente de Energias Renováveis da Binacional no seminário Diálogos Transatlânticos

 Foto: Assessoria
NOVO EPISÓDIO Há 5 dias

Novo episódio da série Investindo em Pessoas destaca as ações da Itaipu para a COP30

Investimentos vão deixar como legado uma Belém mais sustentável, acolhedora e exemplo para o Brasil e o mundo

 Valor foi repassado para a conclusão da Perimetral Leste e da Ponte da Integração Brasil–Paraguai. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional
INVESTIMENTO Há 6 dias

Em dois anos, Itaipu repassou mais de R$ 69 milhões para a Perimetral Leste

Valor corresponde a mais que o dobro do montante aportado em 2019 e reforça o compromisso da atual gestão com a continuidade dos investimentos

 Evento aconteceu neste domingo (19) em Foz do Iguaçu. Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional
EVENTO SOCIAL Há 7 dias

Itaipu leva milhares de pessoas para Tarde da Família no Gramadão

Evento gratuito realizado nesse domingo (19), celebrou os 38 anos do Ecomuseu e os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS), com atividades para toda a família

 Fabiana Romanelli é doutora em Ciências, especialista em sustentabilidade e inovação educacional. Foto: Divulgação/Dalie Felberg
CAMPANHA EDUCATIVA Há 1 semana

Seminário ODS na Prática terá Fabiana Romanelli como nova palestrante

A campanha educativa sobre desenvolvimento sustentável, promovida pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, segue até novembro, passando por 21 cidades do PR e MS

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados