Mulheres em Movimento reconhece contribuição feminina nos espaços de poder

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Diretoria Jurídica da Itaipu Binacional promoveu nesta quinta (23) e sexta-feira (24) o evento “Mulheres em Movimento”, voltado para valorização do trabalho das mulheres e o reconhecimento da contribuição feminina nos espaços de poder. Os debates acontecem no Centro de Recepção dos Visitantes (CRV), da Itaipu.

Ao longo dos dois dias, são promovidas palestras sobre o direito das mulheres, o combate à violência, o fortalecimento do ativismo feminino e a luta por uma sociedade mais justa, diversa e equalitária. A iniciativa tem como tema central os 21 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulher e o Dia da Consciência Negra.

Participaram na cerimônia de abertura, na quinta-feira (23), o diretor jurídico de Itaipu, Luiz Fernando Delazari; a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) Priscilla Placha Sá, coordenadora científica do evento; autoridades da área jurídica dos poderes Executivo e Judiciário, entre outras convidadas da Itaipu e outras entidades.

A palestra magna foi proferida pela desembargadora do TJPR Rosana Fachin, que lembrou sua participação na criação das varas de combate à violência contra a mulher no Estado do Paraná. “Quero parabenizar a Itapu pela realização desse evento. É de suma importância termos esses espaços em que se discuta efetivamente a violência doméstica, a questão de gênero e da desigualdade. São questões que temos ainda muito enraizado em nosso país”, comentou Rosana Fachin.

Para ela, o evento é uma forma de sensibilizar as pessoas e chamar a atenção para estes problemas. “Somos mais da metade da população e ainda vemos muita dificuldade para ascender aos postos de trabalho, ter paridade de gênero, igualdade salarial, ainda que existam leis que determinam isso às empresas”, afirmou. “Não basta a edição de uma lei, nós precisamos conscientizar as pessoas que elas precisam participar, ter conhecimento e dar efetividade à lei.”

Segundo Luiz Fernando Delazari, a diretoria da Itaipu promove frequentemente capacitações como esta para melhorar a qualidade técnica do corpo funcional, sendo a temática de gênero um tema caro para a Diretoria Jurídica. “Nós trazemos aqui mulheres do Brasil inteiro para discutirem um assunto fundamental para o processo civilizatório brasileiro, que é a igualdade de gênero e de oportunidades, a igualdade social, a diminuição da violência contra a mulher”, afirmou.

A coordenadora do Comitê de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios, Discriminações e Outras Violências (CADi) da Itaipu, Gisele Ricobom, acredita que o “Mulheres em Movimento” simboliza a importância do debate do assunto tanto para o público interno quanto para a sociedade em geral. “Esse evento é um símbolo da grande relevância deste tema, trazendo o sistema judiciário para debater em Itaipu e mudar uma cultura quando se fala em discriminação, assédio, violências.”

Programação

A coordenadora científica Priscilla Placha Sá, do TJPR, explica que o objetivo do evento é compartilhar experiências com o público da Itaipu e das instituições convidadas. “Trabalhamos a questão dos direitos das mulheres, mulheres na política, a questão do viés algoritmo e a violência digital. Temos uma mesa literária ouvindo autoras e mulheres que pesquisam sobre autoras mulheres, além de oficinas envolvendo a questão do climatério, etarismo, menopausa. É uma temática bastante abrangente nesse recorte de gênero”, explicou.