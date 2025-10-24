Mulher perde o controle do carro, sai da pista e bate em barranco

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Na manhã desta sexta-feira (24), uma mulher perdeu o controle do carro e acabou batendo em um barranco às margens da PR-855, em Bandeirantes, próximo ao Santuário de São Miguel Arcanjo.

Segundo informações apuradas, ela dirigia um Toyota Etios cinza no sentido Andirá–Santa Mariana quando, ao chegar no km 6 da rodovia, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu contra pedras do barranco. O carro só parou alguns metros à frente.

Apesar do impacto e dos danos materiais, a motorista não se feriu e dispensou atendimento hospitalar.

Equipes da concessionária EPR, responsável pelo trecho, prestaram apoio imediato à condutora e sinalizaram a via para evitar novos acidentes. O trânsito chegou a ficar parcialmente lento durante o atendimento, mas logo foi normalizado, já que o local conta com terceira faixa.