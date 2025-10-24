Caminhonete fica destruída e motorista se fere em acidente em Bandeirantes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
BANDEIRANTES - Na manhã desta sexta-feira (24), um homem ficou ferido após perder o controle da caminhonete que dirigia e capotar na PR-436, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. O veículo, uma Toyota Hilux prata com placas de Itambaracá, ficou completamente destruído.
Segundo as informações apuradas, o motorista seguia sentido Bandeirantes quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle em uma curva e acabou capotando. Ele estava sozinho no veículo no momento do acidente.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes prestaram socorro ao condutor, um jovem morador de Itambaracá, que sofreu ferimentos moderados. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Bandeirantes para receber atendimento médico.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.