Professores de Educação Física das APAEs são homenageados em Sessão Solene na Assembleia Legislativa

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Professores de Educação Física e colaboradores das Olimpíadas das APAEs foram homenageados em sessão solene da Assembleia Legislativa do Paraná, na tarde desta quinta-feira (23). A homenagem, proposta pelo deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), ocorreu no Plenário da Casa de Leis e reuniu professores e representantes de diversas regionais das APAEs de todo o estado.

A solenidade destacou o papel desses profissionais que, com técnica, sensibilidade e comprometimento, adaptam métodos e recursos pedagógicos para estimular o potencial de cada aluno e promover a autonomia e a autoestima por meio do esporte.

“Esses educadores estão aqui representando todos os nossos professores de Educação Física do Paraná inteiro, dentro das APAEs. Para nós, é muito gratificante, porque eles desenvolvem essa atividade com os nossos alunos e proporcionam que eles possam competir em sua região, no estado e, agora em dezembro, representarão o Paraná na Olimpíada nacional, em Brasília”, afirmou o deputado. Ele destacou ainda que, neste ano, as competições regionais contaram com importante apoio do Governo do Paraná.

“Pela primeira vez, as Olimpíadas das APAEs do Paraná são custeadas pelo Governo do Estado, com a parceria da Audi. Assim, todos os alunos e profissionais puderam se deslocar até Foz do Iguaçu com todas as despesas pagas, incluindo hospedagem, alimentação e transporte. Esta homenagem é um agradecimento aos nossos profissionais pelo trabalho que realizam nas escolas especializadas do Estado do Paraná e nas APAEs”, complementou.

O deputado também ressaltou a grandeza do evento esportivo. A 23ª edição das Olimpíadas Especiais das APAEs do Paraná, realizada em agosto, em Foz do Iguaçu, reuniu mais de 1,2 mil atletas com deficiência intelectual e múltipla, de 30 delegações diferentes do estado. Os atletas competiram em 13 modalidades: atletismo, basquete, badminton, capoeira, futebol 7, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, golf 7, handebol, natação, tênis de mesa e xadrez. Agora, 125 atletas, professores e treinadores defenderão o estado na fase nacional, em Brasília, de 8 a 13 de dezembro.

Inclusão e desenvolvimento pessoal

Para Paulino Hykavei Júnior, coordenador de Educação Física, Desporto e Lazer da Federação das APAEs do Estado do Paraná, o apoio da Assembleia Legislativa e do Governo do Paraná representa um verdadeiro marco para professores e alunos da entidade.

“Hoje é um dia muito especial e feliz para todos os profissionais de Educação Física e professores que atendem nossos alunos na rede. Depois de tantos anos de movimento, o reconhecimento chegou, e a gente fica feliz porque isso evidencia o importante trabalho que realizamos com nossos alunos. A Educação Física faz com que o aluno se sinta incluído, participe de atividades e desenvolva a autonomia que tanto buscamos. Essa Olimpíada marcou a história pela visibilidade que conquistamos depois que o deputado Bazana fez uma lei para que os jogos fizessem parte do calendário oficial do Estado”, explicou.

Os benefícios da prática esportiva para o desenvolvimento pessoal dos alunos também foram destacados por Quelen Coden, coordenadora da Política Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família do Paraná.

“É importante que o Estado reconheça o trabalho das escolas especiais e garanta os direitos das pessoas com deficiência. Elas precisam estar em todos os espaços, e o esporte abre muitas portas — de convívio social, lazer e aprendizado. Muitos desses alunos nunca haviam se hospedado em um hotel. Esse é o nosso papel, tanto do Executivo quanto do Legislativo: unir forças para oferecer o melhor possível à nossa população. E a população com deficiência, que tem um trabalho tão direcionado e específico nas escolas especializadas, merece esse incentivo. São professores que atuam de maneira singular, e nós temos mesmo é que motivar e investir”, afirmou.

O diretor econômico e tributário da Secretaria da Fazenda do Paraná, Francisco de Assis Inocêncio, ressaltou a importância de viabilizar a realização da fase paranaense das Olimpíadas e o apoio à participação dos atletas na competição nacional.

“Este ano, realizamos algo muito especial na Secretaria da Fazenda, que foi buscar patrocínio para o projeto das Olimpíadas das APAEs. Em parceria com a Secretaria de Esportes e a Audi, recebemos essa demanda das APAEs e buscamos os recursos necessários para viabilizar o evento em Foz do Iguaçu. Os investimentos somaram cerca de R$ 2,4 milhões, com a Audi atuando como patrocinadora por meio do programa Paraná Competitivo. Assim, conseguimos contemplar 1,5 mil pessoas em 13 modalidades, abrangendo 29 regiões do Estado do Paraná”, relatou.