Paraná leva governo federal a atingir R$ 200 bilhões em investimentos rodoviários

Redação - Folha Extra

PARANÁ - O Governo Federal atingiu a marca de R$ 200 bilhões em concessões de rodovias realizadas durante a atual gestão, após o leilão do lote 4 das Rodovias Integradas do Paraná, realizado na tarde desta quinta-feira (23) na sede da B3, em São Paulo. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, que destacou o volume recorde de investimentos privados contratados no setor.

Segundo o ministro, o resultado consolida o atual ciclo de leilões de infraestrutura como um dos mais expressivos da história recente do país. “Com esse leilão de hoje, atingimos a marca de R$ 200 bilhões em investimentos privados contratados no Brasil nesse ciclo de concessões. É algo muito significativo, porque o país havia feito apenas 24 leilões de rodovias desde 1998 até 2022, e agora chegaremos ao fim deste ano com 22 leilões e a previsão de mais 14 para o próximo ano”, afirmou Renan Filho.

O ministro ressaltou que os leilões de rodovias representam a maior parte dos investimentos privados contratados pelo governo atual. Ele explicou que, no total, o país soma R$ 300 bilhões em concessões nos setores de transporte e infraestrutura, incluindo portos, aeroportos e até projetos de conservação florestal. “Desses R$ 300 bilhões totais, o Ministério dos Transportes completa agora R$ 200 bilhões, o que corresponde a dois terços de toda a agenda de atração de investimentos do governo”, destacou.

Desde 2023, foram realizados 18 leilões de rodovias em todo o território nacional, e outros quatro estão previstos até o fim do ano. O próximo será o do lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná, marcado para o dia 30 de novembro. “Esse será o sexto leilão do Paraná. Ainda teremos o do Centro-Oeste e, por fim, o da Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo. É um conjunto de leilões arrojado, que está impulsionando o investimento privado em infraestrutura e melhorando a malha viária do país”, disse o ministro.

O leilão desta quinta-feira foi vencido pelo Consórcio Infraestrutura PR, composto pelas empresas EPR e Perfin Voyager Fundo de Investimento. O grupo ofereceu 21,30% de desconto sobre o valor-base da tarifa, superando outras três concorrentes: Motiva (antiga CCR), Mota-Engil e Reune Rodovias Holding. Segundo o Ministério dos Transportes, o resultado demonstra o aumento da competitividade no setor e o interesse crescente de novas empresas.

Renan Filho enfatizou que a concorrência tem gerado tarifas mais vantajosas para os usuários. “Esses 18 leilões tiveram 14 empresas vencedoras diferentes, com novos entrantes e uma competição que derruba preço. O leilão de hoje, por exemplo, reduziu as tarifas em 52% em relação ao valor que seria praticado se atualizado pela inflação. O povo do Paraná está levando um bom produto a preços muito melhores do que no passado”, observou.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, acompanhou o leilão na B3 e comemorou o resultado. Segundo ele, o certame reforça o protagonismo do estado na agenda de infraestrutura do país. “Hoje é uma semana muito importante para o Paraná. Ontem tivemos a concessão do canal de chegada no Porto de Paranaguá, o primeiro do Brasil, que foi um sucesso. E agora mais um resultado positivo com o nosso lote de concessão rodoviária, o quinto entre seis lotes programados em parceria com o governo federal”, disse.

Ratinho Junior destacou que o pacote paranaense representa o maior conjunto de concessões rodoviárias da América Latina. “Esses seis lotes formam o maior projeto de concessões da região e vão garantir investimentos significativos em duplicações, modernização e segurança viária nas rodovias estaduais e federais que cortam o Paraná”, afirmou o governador.

Com os novos contratos, o governo espera ampliar a eficiência logística e atrair investimentos para diversas regiões do estado, impulsionando o desenvolvimento econômico e melhorando as condições de tráfego e segurança nas principais ligações rodoviárias paranaenses.