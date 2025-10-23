Novo episódio da série Investindo em Pessoas destaca as ações da Itaipu para a COP30

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O episódio 28 da série Investindo em Pessoas já está disponível e mostra o trabalho que começou muito antes da COP30. Obras, capacitações e ações de sustentabilidade estão mudando o dia a dia de quem vive, trabalha e acredita no futuro da Amazônia.

Com o apoio da Itaipu Binacional, por meio do Programa Itaipu Mais que Energia, nas feiras, nos mercados e nos espaços públicos de Belém, há uma nova energia no ar, feita de cuidado e oportunidade.

De um lado, infraestrutura e revitalizações que fortalecem o turismo e o comércio local. De outro, projetos que capacitam trabalhadores e promovem inclusão, garantindo que o desenvolvimento chegue até quem mais precisa.

Esses investimentos fazem parte de um legado que vai muito além de novembro: uma Belém mais sustentável, acolhedora e preparada para ser vitrine do Brasil e do planeta.

Assista ao episódio clicando no link: https://www.youtube.com/watch?v=59nxuOjVqes.

Investindo em pessoas

A série “Investindo em Pessoas” vai ao ar semanalmente, às quartas‑feiras, no canal da Itaipu no Youtube e nas redes dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental, iniciativa da Itaipu e do Itaipu Parquetec de promoção de governança participativa no território. A produção é da Video Up, contratada da Comunicação Social da Itaipu, com apoio da Diretoria Geral e da Diretoria de Coordenação.