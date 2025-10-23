10°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Novo episódio da série Investindo em Pessoas destaca as ações da Itaipu para a COP30

Investimentos vão deixar como legado uma Belém mais sustentável, acolhedora e exemplo para o Brasil e o mundo

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
23/10/2025 às 09h32
Novo episódio da série Investindo em Pessoas destaca as ações da Itaipu para a COP30
Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O episódio 28 da série Investindo em Pessoas já está disponível e mostra o trabalho que começou muito antes da COP30. Obras, capacitações e ações de sustentabilidade estão mudando o dia a dia de quem vive, trabalha e acredita no futuro da Amazônia.

Com o apoio da Itaipu Binacional, por meio do Programa Itaipu Mais que Energia, nas feiras, nos mercados e nos espaços públicos de Belém, há uma nova energia no ar, feita de cuidado e oportunidade.

De um lado, infraestrutura e revitalizações que fortalecem o turismo e o comércio local. De outro, projetos que capacitam trabalhadores e promovem inclusão, garantindo que o desenvolvimento chegue até quem mais precisa.

Esses investimentos fazem parte de um legado que vai muito além de novembro: uma Belém mais sustentável, acolhedora e preparada para ser vitrine do Brasil e do planeta.

Assista ao episódio clicando no link: https://www.youtube.com/watch?v=59nxuOjVqes.

Investindo em pessoas

A série “Investindo em Pessoas” vai ao ar semanalmente, às quartasfeiras, no canal da Itaipu no Youtube e nas redes dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental, iniciativa da Itaipu e do Itaipu Parquetec de promoção de governança participativa no território. A produção é da Video Up, contratada da Comunicação Social da Itaipu, com apoio da Diretoria Geral e da Diretoria de Coordenação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Valor foi repassado para a conclusão da Perimetral Leste e da Ponte da Integração Brasil–Paraguai. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional
INVESTIMENTO Há 1 dia

Em dois anos, Itaipu repassou mais de R$ 69 milhões para a Perimetral Leste

Valor corresponde a mais que o dobro do montante aportado em 2019 e reforça o compromisso da atual gestão com a continuidade dos investimentos

 Evento aconteceu neste domingo (19) em Foz do Iguaçu. Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional
EVENTO SOCIAL Há 2 dias

Itaipu leva milhares de pessoas para Tarde da Família no Gramadão

Evento gratuito realizado nesse domingo (19), celebrou os 38 anos do Ecomuseu e os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS), com atividades para toda a família

 Fabiana Romanelli é doutora em Ciências, especialista em sustentabilidade e inovação educacional. Foto: Divulgação/Dalie Felberg
CAMPANHA EDUCATIVA Há 3 dias

Seminário ODS na Prática terá Fabiana Romanelli como nova palestrante

A campanha educativa sobre desenvolvimento sustentável, promovida pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, segue até novembro, passando por 21 cidades do PR e MS

 Nova estrutura eleva capacidade de processamento para 10,6 mil toneladas anuais. Foto: Rafael Porto/Itaipu Binacional
INAUGURAÇÃO Há 6 dias

Itaipu participa de cerimônia de inauguração de complexo agroindustrial em Londrina

Ministra das Mulheres, Marcia Lopes e outros representantes do Governo Federal e Estadual prestigiaram o evento

 O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, participou da abertura. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional
DESENVOLVIMENTO Há 1 semana

Estatais brasileiras debatem desenvolvimento e ação climática em encontro global

Itaipu Binacional apresentou iniciativas em transição energética justa e proteção do reservatório

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados