Em dois anos, Itaipu repassou mais de R$ 69 milhões para a Perimetral Leste

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Itaipu Binacional repassou mais de R$ 69 milhões, desde 2024, para a conclusão da Perimetral Leste e da Ponte da Integração Brasil–Paraguai, obras estratégicas para o desenvolvimento logístico do Oeste do Paraná. O valor corresponde a mais que o dobro do montante aportado em 2019, de R$ 31 milhões, e reforça o compromisso da atual gestão, conduzida pelo diretor-geral brasileiro Enio Verri, com a continuidade dos investimentos.

Além dos novos aportes, Itaipu autorizou o uso do saldo de rendimentos das aplicações financeiras vinculadas ao convênio firmado com o Governo do Estado, responsável pela execução das obras. Um novo repasse, solicitado em 21 de outubro de 2025, está previsto contratualmente e garantirá o encerramento das etapas complementares e o início pleno das operações do complexo rodoviário e aduaneiro que dará suporte à nova ponte.

“A Ponte da Integração e a Perimetral Leste são exemplos claros de como os recursos da Itaipu retornam em benefícios diretos para a população. São obras que fortalecem a logística, impulsionam o desenvolvimento regional e consolidam a integração entre Brasil e Paraguai”, afirmou Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. “Esperamos que no dia 30 de novembro toda a documentação esteja concluída e, nos primeiros dias de dezembro, dependendo da agenda do presidente Lula (Brasil) e de Santiago Peña (Paraguai), seja feito o ato de entrega desta obra”, disse Verri.

"Vamos chamar de inauguração, porque afinal de contas, com a presença dos dois presidentes e com toda a infraestrutura técnica instalada em ambas as margens, os veículos já poderão passar pela ponte, melhorando o fluxo da Ponte da Amizade.”

A Perimetral Leste, que dá acesso direto à Ponte da Integração, já alcançou cerca de 85% de execução e está na fase final de conclusão. A estrutura de 15 quilômetros ligará a BR-277 à nova ponte sobre o Rio Paraná, criando um corredor exclusivo para o transporte de cargas pesadas e reduzindo o tráfego urbano em Foz do Iguaçu.

Desde o início do projeto, a Itaipu destinou R$ 338,5 milhões à construção da Perimetral. O investimento inicial foi de R$ 139 milhões, ampliado em R$ 197 milhões em 2021 para adequações técnicas e desapropriações necessárias ao avanço da obra.

Os valores contratados cobrem obras, supervisão e reajustes calculados para um prazo de 54 meses. O cronograma original previa a conclusão até o fim de 2023. Se a obra tivesse sido finalizada no período previsto, não haveria necessidade de complementação de recursos pelo Governo do Paraná. O valor atualmente aportado pelo Estado, referente a reajustes contratuais decorrentes do prolongamento da execução, é de cerca de R$ 32 milhões, o equivalente a apenas 9% do valor global do Convênio.

Os repasses da Itaipu ocorreram de forma contínua e planejada ao longo dos anos: R$ 31 milhões em 2019, R$ 135 milhões em 2021, R$ 102 milhões em 2022, e R$ 69 milhões nos dois últimos anos. O conjunto de aportes assegura a conclusão da obra e evidencia a constância do investimento da empresa em infraestrutura estratégica para a integração entre Brasil e Paraguai.