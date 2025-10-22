Assembleia Legislativa vai investir R$ 70 milhões para levar aulas de inglês às escolas municipais de todo o Paraná

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná vai destinar R$ 70 milhões ao Governo do Estado para implantar aulas de inglês nas escolas municipais. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD), durante o lançamento do programa Inglês Paraná Kids, que deve começar em 2026, sob coordenação da Secretaria de Estado da Educação (SEED).

“Nessa nova parceria vamos repassar, a partir de janeiro do ano que vem, R$ 70 milhões, e o Governo do Estado vai entrar também com recursos, para a aquisição de todo o material didático para capacitação dos professores. Queremos implantar nas escolas municipais duas aulas de inglês por semana. Os municípios vão entrar apenas com os professores e o estado com a capacitação e com todo material didático”, afirmou Curi

De acordo com o chefe do Legislativo, o objetivo é que os alunos das escolas municipais, quando entrarem no ensino médio, já estejam fluentes na língua. “O Paraná avançou com a educação financeira na sala de aula, preparando os nossos jovens para as profissões do futuro. Avançamos também com o curso de robótica nas escolas e faltava para as escolas municipais essas aulas de inglês”, resume Curi.

Pelo programa, o Governo do Estado fornecerá material didático gratuito e a capacitação continuada dos professores das redes municipais que aderirem ao programa. A Assembleia destinará R$ 70 milhões de recursos da economia dos 54 deputados e deputadas estaduais.

O Inglês Paraná Kids, que foi anunciado em solenidade no Palácio Iguaçu, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, foi idealizado pela deputada Maria Victoria (PP) e beneficiará crianças a partir dos 6 anos, cursando o Ensino Fundamental.

Conquista

De acordo com a deputada, o programa é a realização de “um sonho de muitos anos”. “O grande dia chegou. O inglês nas escolas é uma conquista de todos nós. Desde o início do mandato, tínhamos esse sonho de oferecer o ensino de uma segunda língua desde os primeiros anos da educação. Quanto antes as crianças aprenderem, mais fácil e natural será o aprendizado”, afirmou Maria Victoria.

A deputada explicou que o projeto nasceu em seu gabinete. “Desafiamos nossa equipe técnica e jurídica a elaborar um modelo viável. Em poucos meses, tínhamos uma proposta concreta. Apresentamos ao deputado Alexandre Curi e ao secretário Roni Miranda. O governador imediatamente abraçou a ideia. O resultado está aqui: um programa que vai abrir portas para milhares de crianças, ” complementa.

Maria Victoria reforçou que o ensino da segunda língua nos primeiros anos tem o potencial de gerar mais oportunidades às crianças das redes públicas municipais, contribuindo para o futuro profissional dos beneficiados.

“Uma criança que fala duas línguas tem o dobro de oportunidades. O inglês é uma ferramenta de inclusão e de igualdade. É o que vai permitir que uma menina de Pinhal de São Bento, um menino de Astorga ou de Goioerê tenham as mesmas oportunidades que qualquer criança do mundo”, conclui a deputada.

Presenças

O evento de lançamento do programa teve ainda a presença dos deputados estaduais Hussein Bakri (PSD), Cloara Pinheiro (PSD), Ademar Traiano (PSD), Flávia Francischini (UNIÃO), Gugu Bueno (PSD), Jairo Tamura (PL), Anibelli Neto (MDB), Nelson Justus (UNIÃO), Moacyr Fadel (PSD), Marcio Pacheco (PP), Alisson Wandscheer (SD), Secretária Márcia Huçulak (PSD), Marli Paulino (SD), Delegado Jacovós (PL), Pedro Paulo Bazana (PSD), Evandro Araújo (PSD), Dr. Leônidas (CDN), Gilberto Ribeiro (PL), Alexandre Amaro (REP), Luiz Fernando Guerra (UNIÃO), Ney Leprevost (UNIÃO) e Adão Litro (PSD); do vice-governador Darci Piana; e de secretários de estado, além de prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores de diversos municípios paranaenses.