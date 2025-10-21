8°C 21°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Operação do Gaeco revela atuação de facção nacional no Norte Pioneiro

Operação Silvin, deflagrada pelo Gaeco, é um desdobramento de apurações iniciadas em Bandeirantes e cumpre mandados em presídios e municípios do Paraná

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/10/2025 às 12h21
Operação do Gaeco revela atuação de facção nacional no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - O Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Silvin, voltada à apuração da atuação de integrantes de uma organização criminosa armada de alcance nacional. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na Penitenciária Central do Estado II, na Penitenciária Estadual de Piraquara II e no município de Paranavaí. A operação é um desdobramento de investigações iniciadas no Norte Pioneiro no ano passado.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

As ordens judiciais foram expedidas pela Central de Garantias Especializada de Curitiba e representam um desdobramento da Operação Mesquita, deflagrada em 2024 pelo Ministério Público e pela Polícia Militar na comarca de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. A investigação original revelou conexões entre criminosos atuantes na região e membros de uma facção nacional com base em Curitiba, apontando que o grupo utilizava cidades do interior para expandir suas operações e ocultar atividades ilícitas.

Segundo o Ministério Público, os alvos dos mandados cumpridos nesta quinta-feira pertencem a diferentes setores da organização criminosa, cada um com funções específicas dentro da estrutura do grupo. As apurações indicam a existência de uma rede articulada, com divisão hierárquica e funções voltadas à comunicação entre presos, coordenação de crimes e movimentação de recursos financeiros.

Para a execução das ordens judiciais, o Gaeco contou com o apoio da Polícia Penal do Paraná, responsável por auxiliar nas ações dentro das unidades prisionais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 1 dia

Jovem é agredida por adolescente durante roubo de celular

Crime aconteceu em Bandeirantes e menor acabou sendo apreendido pela Polícia Militar

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Governo e UENP anunciam primeira Biofábrica pública do Norte Pioneiro

Lançamento está programado para acontecer durante a quarta edição do Dia de Campo Orgânico que será realizado em novembro no campus de Bandeirantes

 A primeira passarela foi construída em 2023, ligando o Santuário à Gruta de Nossa Senhora de Lurdes. Foto: DER
PROJETO APROVADO Há 2 semanas

Assembleia aprova projeto para construir mais uma passarela de acesso ao Santuário de São Miguel Arcanjo

Proposta atende a um pedido dos moradores e de peregrinos que cruzam a BR-369 em direção ao Santuário; obra será realizada no ponto de acesso da estrada do bairro rural Três Águas

 Foto: Reprodução/Internet
COLISÃO Há 3 semanas

Grave acidente em Bandeirantes deixa carro da EPR destruído e motorista ferido

Colisão aconteceu na PR-855 na madrugada desta sexta-feira (03), envolvendo a Saveiro da EPR e um ônibus da Viação Garcia; motorista foi hospitalizado

 Mais de 1,2 mil peregrinos saíram da Catedral de Jacarezinho em direção ao Santuário. Foto: Divulgação
DEVOÇÃO Há 3 semanas

Peregrinação ao Santuário de São Miguel Arcanjo reuniu mais de 1,2 mil devotos em Bandeirantes

Caminhada dos fiéis começou em Jacarezinho em direção ao Santuário, como forma de devoção e celebração religiosa

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados