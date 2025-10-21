8°C 21°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Ministério Público identifica irregularidades na gestão de resíduos no Norte Pioneiro

Operação Percola IV teve como objetivo levantar e diagnosticar as condições de destinação e disposição final de resíduos sólidos e rejeitos em 31 municípios da região

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
21/10/2025 às 11h31
Ministério Público identifica irregularidades na gestão de resíduos no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do núcleo de Santo Antônio da Platina do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema), realizou entre os dias 13 e 17 de outubro a Operação Percola IV. A ação teve como objetivo levantar e diagnosticar as condições de destinação e disposição final de resíduos sólidos e rejeitos em 31 municípios do Norte Pioneiro do Estado.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

Durante as inspeções, foram constatadas diversas irregularidades na gestão de resíduos sólidos urbanos e nos passivos ambientais. Com base nas informações coletadas, o MPPR informou que serão adotadas as medidas cabíveis para a correção das inconformidades encontradas.

A operação contou com a parceria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, dos escritórios regionais de Cornélio Procópio e Jacarezinho do Instituto Água e Terra (IAT) e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. No total, 25 servidores participaram da ação, divididos em quatro equipes que atuaram simultaneamente.

As equipes realizaram inspeções em atividades de coleta, transbordo, transporte, destinação para reuso ou reciclagem e disposição final dos resíduos, além de visitas a entidades responsáveis pela triagem de materiais recicláveis.

Entre os problemas identificados estão a ausência de licenciamento ambiental em áreas conhecidas como “bota-fora”, operação irregular de aterros, falta de tratamento da fração orgânica, ausência de cobertura diária, queima de resíduos a céu aberto e disposição inadequada de materiais. Também foram observadas falhas na coleta seletiva, na reciclagem e na gestão de resíduos da construção civil, além da falta de isolamento das áreas e da presença de animais nos locais de destinação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Festa é uma tradição que acontece todo ano em Jaguariaíva, reunindo centenas de fiéis no paredão. Foto: Thiago Pomkerner
TRADIÇÃO RELIGIOSA Há 4 horas

Festa da Santa do Paredão promete reunir centenas de fiéis em Jaguariaíva neste domingo

Evento começa na madrugada com a Caminhada Comunitária em direção ao paredão; Santa Missa, almoço com churrasco e confraternizações fazem parte da programação

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
PERIGO Há 8 horas

Aumento de casos de escorpiões coloca Jaboti em alerta

Animais já tiraram a vida de três crianças no Norte Pioneiro, e o aumento das aparições no município representa um grande risco para os moradores

 Celso e Fabiana, proprietários da Center, oficializaram a abertura da unidade. Foto: Folha Extra
UNIDADE INAUGURADA Há 10 horas

Center Conection inaugura sede em Wenceslau Braz e amplia atuação na região

Festa de abertura foi realizada na última sexta-feira (17), marcando a chegada de uma das maiores provedoras de internet de alta performance, com atendimento moderno e qualificado

 Empresários participaram do Congresso em busca de ampliar suas oportunidades no mercado. Foto: Thiago Pomkerner
NOVAS OPORTUNIDADES Há 1 dia

Empresários do setor madeireiro da região participam de Congresso em busca de inovação

Lideranças do setor participaram do 12º Congresso Nacional Moveleiro, em uma missão organizada por ACIAJA e Sebrae com foco na inovação, novos mercados e fortalecimento produtivo

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
PREVISÃO DO TEMPO Há 1 dia

Semana tem previsão de sol e volta do calor no Norte Pioneiro e Campos Gerais

Chuva e frio do fim de semana dão lugar ao céu ensolarado e temperaturas voltam a subir

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados