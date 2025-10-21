Itaipu leva milhares de pessoas para Tarde da Família no Gramadão

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A Itaipu Binacional promoveu, nesse domingo (19), uma tarde de lazer, cultura e saúde no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu. O evento gratuito celebrou os 38 anos do Ecomuseu e os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS), com atividades para toda a família. Oficinas, brincadeiras, ações culturais e educativas reforçaram a proposta de integração comunitária.

Segundo Stela Guimarães, chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, uma das áreas responsáveis pela promoção, a iniciativa é um compromisso da empresa, que já investiu mais de R$ 2 bilhões em Foz do Iguaçu para melhorar a qualidade de vida da população. “As famílias de Foz ajudaram a construir a usina e fizeram dessa cidade a sua casa ao se estabelecerem aqui com seus familiares”, destacou.

Para o superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu, Gilmar Secco, que representou o diretor-geral brasileiro, Enio Verri, o grande diferencial da Tarde da Família foram as parcerias e ações voltadas à saúde e à educação ambiental, com destaque para a colaboração do Ministério da Saúde com a presença do personagem Zé Gotinha, símbolo das campanhas de vacinação infantil.

Michelly dos Reis Laurindo, da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu, uma das organizadoras, contou que as atividades oferecidas à comunidade no evento incluíram oficinas de circo, pintura facial, bolhas de sabão e atividades educativas sobre resíduos sólidos e saúde. De acordo com ela, a ação reforça o vínculo entre a hidrelétrica e a população do município, promovendo lazer, conscientização e bem-estar. “É nosso compromisso oferecer momentos que engajem a comunidade e reforcem o sentimento de pertencimento. O Gramadão é de todos nós”, afirmou.

O diretor técnico do Sistema Itamed de Saúde, José Mário Camelo Nunes, destacou que eventos como esse são fundamentais para lembrar à população dos cuidados com a saúde, com ações simples como aferição de glicemia e pressão arterial, além de incentivar o convívio social e atividades ao ar livre como parte de uma vida mais saudável. “Estamos apoiando o Ministério da Saúde com orientações sobre a vacinação e para procurar a unidade mais próxima de sua casa para verificar as vacinas e se a carteirinha está completa. Além de entregar folders com informações sobre saúde”, explicou Nunes.

A gestora financeira Jaqueline Camargo viu a postagem no Instagram e viajou com a família de Cascavel para participar do evento. No estande da Itamed, aproveitou para cuidar da saúde e saiu satisfeita. “Está tudo certo! Fiz a glicemia, a pressão e está tudo ok”, comentou.

Já Yama Fuste Santos, enfermeira cubana, ressaltou a boa organização e elogiou a qualidade da campanha de vacinação no Brasil. Ela aproveitou a Tarde da Família para apreciar momentos de lazer com a filha e usufruir da estrutura oferecida.

Encontro de mascotes e espetáculo para toda a família

Um dos momentos mais aguardados pelas crianças foi o encontro entre dois personagens queridos: a Capi, mascote do turismo da Itaipu, e Zé Gotinha. A interação entre os dois foi previamente anunciada nas redes sociais da Itaipu, onde Capi convidou seu novo amigo para um passeio especial pela usina. No evento, eles circularam pelo Gramadão, encantando os pequenos com fotos, brincadeiras e muita alegria, reforçando de forma lúdica a importância da saúde e do cuidado com as novas gerações.

As crianças e adolescente participantes do Centro de Atendimento Integral ao Adolescente (CAIA) e Um Chute para o Futuro, projetos apoiados pela Itaipu, chegaram ao Gramadão em ônibus disponibilizados pela Binacional.

Leandro Leal Lucena, professor de Geografia em Foz do Iguaçu, afirmou que decidiu participar do evento para aproveitar a programação voltada às famílias e destacou a surpresa positiva com a variedade de atividades oferecidas gratuitamente à comunidade. “Para nós foi uma surpresa muito agradável chegar aqui e ver tantas atividades e um ambiente harmonioso. Está tudo nota 10, os organizadores estão de parabéns”, disse.

No fim da tarde, as crianças ficaram encantadas com os espetáculos circenses e com a peça teatral “Juliana e Romão – um caso de separação”, do Grupo Espaço Sou Arte.

Fabio Santos, integrante do grupo, frisou que o espetáculo percorreu 54 cidades, alcançando todos os municípios atendidos pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Segundo ele, a iniciativa, realizada por meio do Convênio Linha Ecológica e do programa Itaipu Mais que Energia, impactou milhares de pessoas com uma mensagem sobre separação de resíduos sólidos e valorização dos profissionais da reciclagem. “Por meio da Itaipu e alinhados às práticas do governo federal, tivemos a oportunidade de proclamar a arte como instrumento de informação, conhecimento e sustentabilidade”, explicou Santos.