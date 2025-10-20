8°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Jovem é agredida por adolescente durante roubo de celular

Crime aconteceu em Bandeirantes e menor acabou sendo apreendido pela Polícia Militar

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
20/10/2025 às 14h48
Jovem é agredida por adolescente durante roubo de celular
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Uma jovem foi agredida durante um assalto e teve o celular levado por um adolescente. O crime aconteceu na última sexta-feira (18) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, e o menor acabou apreendido pela equipe da Polícia Militar.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de roubo na Rua Dino Veiga. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, este passou a relatar que estava junto com seu pai no Santuário Santa Terezinha quando foram abordados por um indivíduo que anunciou o assalto. Segundo a vítima, o suspeito ainda lhe agrediu com tapas a obrigando a desbloquear o aparelho e fugiu em seguida.

Em posse das características do suspeito, os policiais realizaram diligências e encontraram o menor próximo a Vila São Pedro. Ele foi detido e, junto com sua mãe, acabou confessando que pegou o aparelho da vítima e jogou em uma área de mata próximo ao local em que foi abordado, mas o aparelho não foi localizado.

Frente aos fatos, os envolvidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 14 horas

Governo e UENP anunciam primeira Biofábrica pública do Norte Pioneiro

Lançamento está programado para acontecer durante a quarta edição do Dia de Campo Orgânico que será realizado em novembro no campus de Bandeirantes

 A primeira passarela foi construída em 2023, ligando o Santuário à Gruta de Nossa Senhora de Lurdes. Foto: DER
PROJETO APROVADO Há 2 semanas

Assembleia aprova projeto para construir mais uma passarela de acesso ao Santuário de São Miguel Arcanjo

Proposta atende a um pedido dos moradores e de peregrinos que cruzam a BR-369 em direção ao Santuário; obra será realizada no ponto de acesso da estrada do bairro rural Três Águas

 Foto: Reprodução/Internet
COLISÃO Há 3 semanas

Grave acidente em Bandeirantes deixa carro da EPR destruído e motorista ferido

Colisão aconteceu na PR-855 na madrugada desta sexta-feira (03), envolvendo a Saveiro da EPR e um ônibus da Viação Garcia; motorista foi hospitalizado

 Mais de 1,2 mil peregrinos saíram da Catedral de Jacarezinho em direção ao Santuário. Foto: Divulgação
DEVOÇÃO Há 3 semanas

Peregrinação ao Santuário de São Miguel Arcanjo reuniu mais de 1,2 mil devotos em Bandeirantes

Caminhada dos fiéis começou em Jacarezinho em direção ao Santuário, como forma de devoção e celebração religiosa

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 mês

Comerciante tenta impedir assalto em sua loja e leva mordida na cara

Situação aconteceu no município de Bandeirantes e suspeito fugiu do local

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados