Jovem é agredida por adolescente durante roubo de celular

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Uma jovem foi agredida durante um assalto e teve o celular levado por um adolescente. O crime aconteceu na última sexta-feira (18) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, e o menor acabou apreendido pela equipe da Polícia Militar.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de roubo na Rua Dino Veiga. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, este passou a relatar que estava junto com seu pai no Santuário Santa Terezinha quando foram abordados por um indivíduo que anunciou o assalto. Segundo a vítima, o suspeito ainda lhe agrediu com tapas a obrigando a desbloquear o aparelho e fugiu em seguida.

Em posse das características do suspeito, os policiais realizaram diligências e encontraram o menor próximo a Vila São Pedro. Ele foi detido e, junto com sua mãe, acabou confessando que pegou o aparelho da vítima e jogou em uma área de mata próximo ao local em que foi abordado, mas o aparelho não foi localizado.

Frente aos fatos, os envolvidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.