Governo e UENP anunciam primeira Biofábrica pública do Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) promovem, no dia 7 de novembro, o 4º Dia de Campo Orgânico do Norte Pioneiro, em Bandeirantes. O evento reunirá produtores, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário para apresentar práticas sustentáveis de cultivo e marcar o anúncio da primeira biofábrica pública da região, voltada à produção de bioinsumos destinados à agricultura familiar.

Realizado no campus Luiz Meneghel da UENP, o encontro integra o Programa Paraná Mais Orgânico, iniciativa do Governo do Estado que apoia agricultores familiares interessados em adotar o cultivo orgânico e obter certificação. A programação contará com sete estações de cultivo, com demonstrações práticas voltadas a culturas como hortaliças, café, milho e feijão. Paralelamente, um pavilhão de expositores apresentará insumos e tecnologias autorizadas para a produção orgânica, promovendo a troca de conhecimento entre produtores, instituições e empresas do setor.

A estrutura da nova biofábrica será instalada no campus avançado Luiz Meneghel, mesmo local do evento, e oferecerá atendimento gratuito a agricultores familiares e cooperativas do Norte Pioneiro. O espaço funcionará como laboratório de produção de bioinsumos agrícolas, responsável pela multiplicação de microrganismos benéficos, como bactérias e fungos que fortalecem o solo, estimulam o crescimento das raízes e atuam no controle biológico de pragas e doenças.

O projeto prevê dois contêineres adaptados, equipados com laboratório de controle de qualidade, bioreatores e sistemas climatizados para produção e armazenamento dos bioinsumos. Segundo o professor Rogério Macedo, coordenador do Núcleo de Estudos de Agroecologia e Territórios (NEAT) e organizador do evento, a iniciativa amplia o alcance das ações voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento regional.

O projeto da biofábrica é uma realização da UENP, por meio do NEAT e do Centro de Agrotecnologia, em parceria com o IDR-Paraná. A iniciativa conta ainda com o apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Paraná (SETI), da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

O evento acontece das 8h30 às 17h30, com entrada gratuita, no campus Luiz Meneghel da UENP, em Bandeirantes (PR).