Itaipu participa de cerimônia de inauguração de complexo agroindustrial em Londrina

Ministra das Mulheres, Marcia Lopes e outros representantes do Governo Federal e Estadual prestigiaram o evento

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
17/10/2025 às 09h11
Nova estrutura eleva capacidade de processamento para 10,6 mil toneladas anuais. Foto: Rafael Porto/Itaipu Binacional

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Nessa quinta-feira (16), a Itaipu Binacional, representada pelo diretor-geral brasileiro, Enio Verri e pelo diretor de Coordenação, Carlos Carboni, participou da cerimônia de inauguração do complexo de grãos da Cooperativa Agroindustrial de Produção e Comercialização Conquista (Copacon), localizado no Assentamento Eli Vive, distrito de Lerroville, em Londrina (PR). A nova estrutura eleva capacidade de processamento para 10,6 mil toneladas anuais.

Durante o evento, que reuniu milhares de pessoas, entre autoridades federais, estaduais, representantes de movimentos sociais e parceiros institucionais, Enio Verri destacou o papel estratégico da agricultura familiar no desenvolvimento do País. “Este evento tem um papel histórico. Ele representa o sucesso das cooperativas da Reforma Agrária e mostra que políticas públicas bem aplicadas, como as da Itaipu, geram renda, qualidade de vida e empregos para as famílias”, afirmou.

Já a ministra das Mulheres, Marcia Lopes, enfatizou a importância de combater a violência contra as mulheres, pois “um país que busca paz e produção, como o demonstrado pela agroindústria do Assentamento Eli Vive, não pode conviver com relações violentas entre homens e mulheres. Por isso, apelo às camponesas e camponeses para se unirem na luta contra o feminicídio e qualquer tipo de violência de gênero”.

O presidente da Copacon, Fábio Herdt, destacou o impacto da Cooperativa na geração de mais de 3 mil empregos diretos e indiretos no Assentamento Eli Vive, lembrando que os cooperados trabalham com produtos orgânicos como derivados de milho, feijão e hortifruti, atendendo mais de 300 escolas no Paraná e fornecendo alimentos livres de transgênicos para estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, adquiridos em 16 municípios paranaenses.

Herdt também agradeceu o apoio da Itaipu, que, por meio de editais do Itaipu Mais que Energia, proporcionou que a comunidade adquirisse dois veículos para transportar e escoar a produção. Além disso, o presidente citou a importância da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) oferecida pela Itaipu como parte do programa Semeando Gestão.

Semeando Gestão

De acordo com Carlos Henrique da Silva Gonçalves, gestor do Programa, o convênio com os produtores do assentamento é uma iniciativa da Itaipu Binacional que visa apoiar a agricultura familiar e cooperativas de reforma agrária no estado do Paraná. Segundo Gonçalves, o Semeando Gestão supera expectativas, atendendo mais de 2.600 famílias em 110 municípios, promovendo assistência técnica contínua e gestão administrativa para viabilizar propriedades rurais.

A produtora de hortaliças Ivonete Aparecida Oliveira de Jesus, por exemplo, é moradora do assentamento, e tem celebrado os avanços conquistados com o apoio técnico da Itaipu. “A orientação dos técnicos foi essencial para minha certificação como produtora orgânica. Isso aumentou minha renda familiar e trouxe mais qualidade para os alimentos que oferecemos”, relatou.

