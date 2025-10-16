Norte Pioneiro tem previsão de chuvas e alerta de tempestade para o fim de semana

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O fim de semana será de tempo instável no Norte Pioneiro do Paraná. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica aumento de nuvens, pancadas de chuva e risco de tempestades entre sexta-feira (17) e sábado (18), com melhora gradual no domingo (19). Um alerta amarelo de tempestade está em vigor para toda a região, abrangendo municípios como Wenceslau Braz, Ibaiti, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Cornélio Procópio.

Na sexta-feira (17), o dia começa com calor e aumento de nebulosidade. As temperaturas devem variar entre 20 °C e 31 °C, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite. O alerta meteorológico prevê precipitação de até 50 milímetros, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo em pontos isolados.

O sábado (18) deve ser o dia mais chuvoso do fim de semana. O tempo fica encoberto e há previsão de pancadas moderadas a fortes ao longo do dia. As temperaturas caem, com mínima de 16 °C e máxima de 24 °C. A instabilidade é causada pela passagem de uma frente fria pelo Paraná, que intensifica a formação de nuvens carregadas.

Já no domingo (19), o tempo melhora gradualmente. O sol volta a aparecer entre nuvens e a temperatura segue amena, variando de 11 °C a 24 °C. Apesar da trégua, ainda há possibilidade de chuva leve em algumas áreas no fim da tarde.

O Inmet alerta para possíveis transtornos provocados pelo mau tempo, como queda de galhos, interrupção temporária de energia elétrica e pontos de alagamento. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.