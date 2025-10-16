Mulher é presa no Norte Pioneiro por fingir ter câncer e usar doações para comprar drogas

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - A equipe da Polícia Civil prendeu na tarde da última terça-feira (14) uma mulher acusada de cometer o crime de estelionato. A prisão aconteceu na cidade de Ribeirão do Pinhal após a suspeita mentir que tinha câncer e estava grávida para ganhar doações que eram utilizadas para pagar traficantes de drogas.

De acordo com a equipe da PC, a suspeita foi até um programa de rádio e deu entrevistas dizendo que estava grávida de sete meses e, além disso, também tinha câncer de mama. Ela ainda endossou a história dizendo que precisava de ajuda para realizar uma cesariana de emergência em Curitiba.

Diante da história comovente, o caso ganhou repercussão e várias pessoas comovidas pela história começaram a realizar doações via PIX para mulher que chegou a somar mais de R$ 2,6 mil. Após a repercussão, a equipe da rádio acabou sendo informada pela assistência social do município de Abatiá que a mulher não tinha nenhum registro médico que comprovasse o câncer ou sua gravidez.

Com isso, o caso foi denunciado a equipe da Polícia Civil que realizou diligências e encontrou a mulher. Em depoimento, a suspeita assumiu que não estava nem grávida nem com câncer, sendo que o dinheiro arrecadado com as doações ela usou para pagar uma dívida de drogas com um traficante.

Frente aos fatos, a mulher foi presa pelo crime de estelionato sendo encaminhada ao sistema penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.