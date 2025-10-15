11°C 26°C
Formação de ciclone coloca Japira em risco e força cancelamento do Campeonato de Parapente

Fenômeno está previsto para o final de semana, quando seria realizada a etapa da competição; outras modalidades dos Jogos de Aventura não tiveram programação alterada até o momento

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
15/10/2025 às 15h13
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAPIRA - A partir desta sexta-feira (17), Japira, no Norte Pioneiro, será palco dos Jogos de Aventura e Natureza. No entanto, o que prometia ser um fim de semana de celebração e movimento está ameaçado por uma possível tragédia natural. A formação de um ciclone já levou ao cancelamento de uma das atividades programadas e tem causado apreensão entre os moradores.

Por conta da formação do ciclone, acompanhado de uma frente fria intensa, previsa para o final de semana, a etapa do Campeonato Paranaense de Voo Livre de Parapente que seria realizada na cidade foi cancelada pela Comissão Técnica da Federação de Voo Livre do Paraná (FVLP), que não vê possibilidade alguma da realização da atividade, devido ao fenômeno.

“Em virtude da formação de um ciclone e a passagem de uma frente intensa no próximo final de semana, com condições desfavoráveis a organização de um evento de qualidade, ainda que haja alguma pequena janela de voo, a Comissão Técnica da FVLP decidiu pelo CANCELAMENTO da etapa do Campeonato Paranaense de Japira”, explicou a Comissão.

Além disso, a Comissão ainda explicou que não há previsão de adiamento da atividade, mas que outra será realizada para os que se inscreveram no Campeonato. “O regulamento do CPP não prevê a possibilidade de adiamentos, no entanto, em negociação com a prefeitura e pelo apoio que tem sido dado por eles, vamos fazer o Open Japira, nos dias 1 e 2 de novembro”, afirmou.

Os participantes que estavam inscritos não precisarão pagar para participar do Open. No entanto, aqueles que não puderem ou não se interessarem terão o valor integral da inscrição devolvido.

Apesar disso, não foram divulgadas alterações em relação às outras atividades dos Jogos. Sendo assim, o cronograma que já havia sido divulgado pela organização permanecerá o mesmo para as outras modalidades esportivas.

Contudo, os Jogos acontecerão em Japira apenas no início da noite de domingo, com apresentações de BMX e Whellins, na praça central do município. Informações sobre os shows também não foram divulgadas até o momento.

De acordo com o cronograma oficial, haverá um show ao vivo com Rock Fans Acústic na noite da sexta-feira, show ao vivo com Gabriela Azevedo, no sábado (18), e um grupo de pagode vai se apresentar na noite do domingo (19). A programação pode ser encontrada nas páginas oficiais da prefeitura.

