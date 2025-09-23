7°C 24°C
Jogos de Aventura e Natureza chegam a Japira em outubro com atrações de tirar o fôlego

Cidade receberá voos de parapente, festival de balonismo, shows ao vivo e oficinas de skate

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
23/09/2025 às 10h34
Campeonato de Parapente será realizado no Pico Agudo. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAPIRA - Japira será movimentada pelos Jogos de Aventura e Natureza do Paraná, criados pelo Governo do Estado. A cidade receberá o evento nos dias 17, 18 e 19 de outubro, três dias que contarão com competição de voo livre de parapente, balonismo, apresentações de BMX, apresentações de Whellins e shows ao vivo, além de uma oficina de skate que será realizada entre os dias 20 e 24.

O cronograma começa na sexta-feira (17) com a abertura da praça de alimentação, em frente ao Centro Social, às 18h, e com show ao vivo com rock fans acústic, que terá início às 19h. No sábado (18), a emoção começa a tomar conta da cidade logo pela manhã.

Às 08h será o início da competição do Campeonato Paranaense de Voo Livre de Parapente, realizado no Pico Agudo. Entre o fim da tarde, e início da noite, a praça de alimentação será aberta novamente, e às 19h será realizada a premiação da etapa anterior do Campeonato Paranaense de Parapente. A premiação será entregue em frente ao Centro Social.

Por volta das 20h, a cantora Gabriela Azevedo sobe ao palco, prometendo as melhores músicas brasileiras da atualidade. No domingo (19), as atrações prometem ainda mais agitação, vibração e emoção para os moradores e visitantes.

 

Logo pela manhã, às 08h, acontecerá a final do Paranaense Etapa Japira, no Pico Agudo. Às 10h, será realizado o Festival de Balonismo, no Centro Social. Depois do almoço, às 13h30, o grupo Prazer Absoluto levará o melhor do pagode para a cidade, em um momento de puro lazer e diversão.

Às 14h30, será realizado um jogo de Bingo, onde todos terão a oportunidade de participar e concorrer à diversos prêmios. No final da tarde a emoção tomará conta da cidade novamente. Às 18h30 acontece a Apresentação de BMX, na Praça Central, seguida pela Apresentação de Whellins, manobras radicais em motocicletas.

Para fechar o dia, às 20h00 será realizado um show ao vivo com um pagode envolvente. Os Jogos de Aventura e Natureza terminam neste dia, mas entre os dias 20 e 24 a cidade será palco das Oficinas de Skate, que reunirão skatistas de diversas cidades em um encontro que promete manobras de alta performance e instruções de qualidade.

A última etapa dos Jogos, realizada em agosto, teve participação de cerca de quatro mil atletas, e a expectativa é que um grande número também participe em Japira.

