Carro sai da pista e motorista fica ferido em rodovia da região

Acidente aconteceu na PR218 no trecho entre Jundiaí do Sul e Ribeirão do Pinhal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/10/2025 às 11h59
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - Um acidente de trânsito registrado na manhã do último domingo (12) deixou um motorista ferido na rodovia PR-218 no trecho que passa pelo município de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, um homem de 29 anos conduzia um Ford Ka no sentido Ribeirão do Pinhal a Jundiaí do Sul quando, na altura do km 87, perdeu o controle da direção e saiu da rodovia caindo em um barrando as margens da pista. Chovia no momento do acidente.

Com os impactos, o motorista teve ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital de Ribeirão do Pinhal para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

