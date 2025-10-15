Reunião entre Itaipu, Conab e UNOPS marca início das obras de modernização de unidade armazenadora no Paraná

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA
Representantes da Itaipu Binacional, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) reuniram-se, nesta segunda-feira (13), para formalizar importantes avanços no projeto de modernização das unidades armazenadoras de grãos da Conab no Paraná e no Mato Grosso do Sul. O encontro também marcou a autorização para início das obras na unidade de Ponta Grossa (PR), além de consolidar novos passos do acordo de cooperação para a contratação de projetos de modernização de outras três unidades.
Com investimento de R$ 55 milhões da Itaipu Binacional, a iniciativa representa um avanço estratégico para o país, ao ampliar a capacidade de estocagem de alimentos, reduzir perdas e aumentar a eficiência da cadeia de abastecimento. O projeto beneficia tanto grandes quanto pequenos produtores, contribuindo para a estabilidade dos preços e o fortalecimento da segurança alimentar no Brasil.
Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, a Conab desempenha um papel estratégico no Brasil, daí a importância da parceria com a Unops para revitalização e ampliação da infraestrutura em Ponta Grossa. “O Brasil tem essa vocação para ocupar um papel de destaque no cenário mundial como grande produtor de alimentos e isso traz muitos recursos para o País. Mas é importante que, internamente, tenhamos uma estrutura de armazenagem à altura dessa forte produção para garantir a segurança alimentar da população. Por isso, essa é uma contribuição importante da Itaipu em investimentos estruturantes para o Brasil”, afirmou.
Durante a reunião, também foram assinadas a autorização para início da fase 2 de reforma da unidade armazenadora de Ponta Grossa, referente à contratação da empresa que fará o projeto executivo de modernização, e a publicação do edital para contratação dos demais projetos executivos das unidades de Cambé, Rolândia (PR) e Maracaju (MS), também contempladas no acordo de cooperação.
“A reforma da unidade armazenadora da Conab em Ponta Grossa é um passo fundamental para fortalecer nossa capacidade de armazenamento e escoamento de alimentos na região Sul, garantindo a segurança alimentar e beneficiando tanto os produtores quanto os consumidores. Estamos colocando em prática a estratégia de retomada da política de formação de estoques públicos, que havia sido extinta. Em Ponta Grossa, nossa maior unidade, já operamos com 300 mil toneladas e, nessa parceria com a Itaipu, vamos chegar a 420 mil. É um avanço significativo. Além disso, com o edital para os projetos executivos das unidades de Cambé, Rolândia e Maracaju, damos continuidade ao processo de modernização da infraestrutura da Conab em outras regiões estratégicas do país”, afirma o presidente da Conab, Edegar Pretto.
Na ocasião, o UNOPS, agência da ONU responsável pela gestão do projeto, também realizou a apresentação do cronograma de execução das próximas etapas das obras em Ponta Grossa, cuja conclusão está prevista para 2027. A iniciativa reafirma o compromisso das três instituições com a modernização da infraestrutura pública de armazenagem, o fortalecimento da segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável do setor agrícola brasileiro.
“Projetos como este demonstram o poder da cooperação internacional para fortalecer a infraestrutura pública e gerar benefícios concretos à população. Ao unir esforços técnicos e institucionais, estamos contribuindo para que o Brasil se consolide cada vez mais como um país referência não só no setor agrícola, mas também no desenvolvimento de infraestrutura”, destacou Fernando Barbieri, representante do UNOPS no Brasil.
Resultado de um acordo de cooperação internacional firmado em março de 2024, entre Itaipu, Conab e UNOPS, o projeto contempla a reforma da unidade de Ponta Grossa, no Paraná, e a elaboração dos projetos executivos para a modernização de outras três unidades armazenadoras em Cambé e Rolândia, no Paraná, e Maracaju, no Mato Grosso do Sul.
O UNOPS, organismo das Nações Unidas especializado em infraestrutura, atua como parceiro técnico da Conab, oferecendo suporte na elaboração dos projetos executivos e na execução das obras. A parceria busca garantir qualidade, eficiência e sustentabilidade nas intervenções, consolidando um modelo de gestão pública orientado a resultados e boas práticas internacionais.