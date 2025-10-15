Reunião entre Itaipu, Conab e UNOPS marca início das obras de modernização de unidade armazenadora no Paraná

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

Representantes da Itaipu Binacional, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) reuniram-se, nesta segunda-feira (13), para formalizar importantes avanços no projeto de modernização das unidades armazenadoras de grãos da Conab no Paraná e no Mato Grosso do Sul. O encontro também marcou a autorização para início das obras na unidade de Ponta Grossa (PR), além de consolidar novos passos do acordo de cooperação para a contratação de projetos de modernização de outras três unidades.

Com investimento de R$ 55 milhões da Itaipu Binacional, a iniciativa representa um avanço estratégico para o país, ao ampliar a capacidade de estocagem de alimentos, reduzir perdas e aumentar a eficiência da cadeia de abastecimento. O projeto beneficia tanto grandes quanto pequenos produtores, contribuindo para a estabilidade dos preços e o fortalecimento da segurança alimentar no Brasil.

Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, a Conab desempenha um papel estratégico no Brasil, daí a importância da parceria com a Unops para revitalização e ampliação da infraestrutura em Ponta Grossa. “O Brasil tem essa vocação para ocupar um papel de destaque no cenário mundial como grande produtor de alimentos e isso traz muitos recursos para o País. Mas é importante que, internamente, tenhamos uma estrutura de armazenagem à altura dessa forte produção para garantir a segurança alimentar da população. Por isso, essa é uma contribuição importante da Itaipu em investimentos estruturantes para o Brasil”, afirmou.

Durante a reunião, também foram assinadas a autorização para início da fase 2 de reforma da unidade armazenadora de Ponta Grossa, referente à contratação da empresa que fará o projeto executivo de modernização, e a publicação do edital para contratação dos demais projetos executivos das unidades de Cambé, Rolândia (PR) e Maracaju (MS), também contempladas no acordo de cooperação.

“A reforma da unidade armazenadora da Conab em Ponta Grossa é um passo fundamental para fortalecer nossa capacidade de armazenamento e escoamento de alimentos na região Sul, garantindo a segurança alimentar e beneficiando tanto os produtores quanto os consumidores. Estamos colocando em prática a estratégia de retomada da política de formação de estoques públicos, que havia sido extinta. Em Ponta Grossa, nossa maior unidade, já operamos com 300 mil toneladas e, nessa parceria com a Itaipu, vamos chegar a 420 mil. É um avanço significativo. Além disso, com o edital para os projetos executivos das unidades de Cambé, Rolândia e Maracaju, damos continuidade ao processo de modernização da infraestrutura da Conab em outras regiões estratégicas do país”, afirma o presidente da Conab, Edegar Pretto.

Na ocasião, o UNOPS, agência da ONU responsável pela gestão do projeto, também realizou a apresentação do cronograma de execução das próximas etapas das obras em Ponta Grossa, cuja conclusão está prevista para 2027. A iniciativa reafirma o compromisso das três instituições com a modernização da infraestrutura pública de armazenagem, o fortalecimento da segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável do setor agrícola brasileiro.

“Projetos como este demonstram o poder da cooperação internacional para fortalecer a infraestrutura pública e gerar benefícios concretos à população. Ao unir esforços técnicos e institucionais, estamos contribuindo para que o Brasil se consolide cada vez mais como um país referência não só no setor agrícola, mas também no desenvolvimento de infraestrutura”, destacou Fernando Barbieri, representante do UNOPS no Brasil.

Sobre o projeto

Resultado de um acordo de cooperação internacional firmado em março de 2024, entre Itaipu, Conab e UNOPS, o projeto contempla a reforma da unidade de Ponta Grossa, no Paraná, e a elaboração dos projetos executivos para a modernização de outras três unidades armazenadoras em Cambé e Rolândia, no Paraná, e Maracaju, no Mato Grosso do Sul.

O UNOPS, organismo das Nações Unidas especializado em infraestrutura, atua como parceiro técnico da Conab, oferecendo suporte na elaboração dos projetos executivos e na execução das obras. A parceria busca garantir qualidade, eficiência e sustentabilidade nas intervenções, consolidando um modelo de gestão pública orientado a resultados e boas práticas internacionais.