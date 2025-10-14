Zeca Dirceu destaca investimento de R$ 1,7 milhão do Governo Federal para municípios do Paraná desenvolverem ações com plantas medicinais no SUS

“É assim que o SUS cresce: com ações concretas, perto das pessoas”, destacou o deputado. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) destacou o novo repasse de recursos do Ministério da Saúde para municípios do Paraná investirem em ações com plantas medicinais e fitoterápicos no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida, publicada nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial da União, autoriza o envio de R$ 1.765.226,60 a 152 cidades paranaenses, como parte da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

“O governo Lula tem mostrado sensibilidade e compromisso com políticas públicas que cuidam das pessoas e essa é mais uma que chega ao Paraná”, comemorou Zeca Dirceu.

Segundo o deputado, o investimento é uma forma de resgatar práticas tradicionais de cuidado e aproximar o SUS das realidades regionais. “Quando o governo investe em plantas medicinais, está reconhecendo o valor do conhecimento popular, das comunidades rurais e dos profissionais que constroem o SUS na ponta. É uma política que une saúde, ciência e identidade cultural”, afirmou Zeca Dirceu.

Os valores serão repassados diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, variando conforme o porte populacional e os critérios técnicos do Ministério. Entre os municípios contemplados, Cascavel receberá o maior montante (R$ 182.052,00), seguida por Colombo (R$ 120.360,00), Sarandi (R$ 75.471,00), Almirante Tamandaré (R$ 74.872,80) e Piraquara (R$ 62.467,00).

“Esses valores significam o início de uma horta comunitária, a compra de insumos para produção de chás e pomadas ou a capacitação de agentes de saúde. É assim que o SUS cresce: com ações concretas, perto das pessoas”, pontuou o parlamentar.

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos busca ampliar o acesso da população a tratamentos seguros e baseados em evidências científicas, integrando saberes tradicionais ao conhecimento técnico. No Paraná, a presença de universidades, cooperativas e comunidades agrícolas com tradição em cultivo de ervas medicinais reforça o potencial do estado para se tornar referência nessa área.