Zeca Dirceu destaca investimento de R$ 1,7 milhão do Governo Federal para municípios do Paraná desenvolverem ações com plantas medicinais no SUS

Deputado federal comemora ampliação de políticas públicas do Ministério da Saúde que unem saúde, saber popular e desenvolvimento sustentável

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
14/10/2025 às 10h27
“É assim que o SUS cresce: com ações concretas, perto das pessoas”, destacou o deputado. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) destacou o novo repasse de recursos do Ministério da Saúde para municípios do Paraná investirem em ações com plantas medicinais e fitoterápicos no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida, publicada nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial da União, autoriza o envio de R$ 1.765.226,60 a 152 cidades paranaenses, como parte da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

“O governo Lula tem mostrado sensibilidade e compromisso com políticas públicas que cuidam das pessoas e essa é mais uma que chega ao Paraná”, comemorou Zeca Dirceu.

Segundo o deputado, o investimento é uma forma de resgatar práticas tradicionais de cuidado e aproximar o SUS das realidades regionais. “Quando o governo investe em plantas medicinais, está reconhecendo o valor do conhecimento popular, das comunidades rurais e dos profissionais que constroem o SUS na ponta. É uma política que une saúde, ciência e identidade cultural”, afirmou Zeca Dirceu.

Os valores serão repassados diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, variando conforme o porte populacional e os critérios técnicos do Ministério. Entre os municípios contemplados, Cascavel receberá o maior montante (R$ 182.052,00), seguida por Colombo (R$ 120.360,00), Sarandi (R$ 75.471,00), Almirante Tamandaré (R$ 74.872,80) e Piraquara (R$ 62.467,00).

“Esses valores significam o início de uma horta comunitária, a compra de insumos para produção de chás e pomadas ou a capacitação de agentes de saúde. É assim que o SUS cresce: com ações concretas, perto das pessoas”, pontuou o parlamentar.

A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos busca ampliar o acesso da população a tratamentos seguros e baseados em evidências científicas, integrando saberes tradicionais ao conhecimento técnico. No Paraná, a presença de universidades, cooperativas e comunidades agrícolas com tradição em cultivo de ervas medicinais reforça o potencial do estado para se tornar referência nessa área.

