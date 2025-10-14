Itaipu participa da abertura da Pré-COP em Brasília

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, participou da abertura da Pré-COP, a Reunião Ministerial Preparatória da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), nesta segunda-feira (13), em Brasília. O encontro reúne ministros, negociadores e representantes da sociedade civil e marca a última reunião de negociadores antes da cúpula climática, que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém (PA).

Participam da Pré-COP representantes de 67 países. O objetivo é que os negociadores iniciem os debates preparatórios sobre as posições políticas e técnicas relacionadas aos principais desafios da agenda climática global, entre eles o financiamento climático, transição energética, adaptação e preservação da biodiversidade. O encontro termina nesta terça-feira (14).

“É um ‘aquecimento’ para a COP30, momento de iniciar as discussões sobre os temas centrais da cúpula, e a Itaipu, referência mundial em energia limpa e em soluções sustentáveis, está presente neste momento importante”, afirmou Enio Verri.

O diretor-geral brasileiro ressaltou que o envolvimento da Itaipu na COP30 reforça o compromisso da usina com a gestão dos recursos hídricos e a sustentabilidade global.

“As ações em sustentabilidade da Itaipu produzem resultados concretos. São projetos de impacto social e ambiental que protegem o reservatório, permitindo que a Binacional continue gerando energia limpa, renovável e barata para as próximas gerações, ao mesmo tempo em que beneficiam famílias e comunidades. Vamos levar todo conhecimento acumulado pela Itaipu ao longo de décadas para a COP30”, reforçou.

Ele destacou ainda a presença da Itaipu nas obras estruturantes em Belém, como a criação do Parque Linear da Nova Doca, implantação do Parque São Joaquim, reforma do complexo do Mercado Ver-o-Peso, além de obras na rede coletora de esgoto, ligações de saneamento e pavimentação. A empresa também promove em Belém políticas de incentivo à gestão de resíduos sólidos e ações de educação ambiental, como a implantação de biodigestores em escolas públicas, especialmente em áreas rurais e insulares.